Нигматуллин: «Локомотив» — фаворит в дерби»

Экс-игрок «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Россиии «Локомотив» – ЦСКА.

— Кто фаворит предстоящего дерби?

– Фаворитом назову «Локомотив» за счет того, что играют на своем поле. Плюс команда идет на первом месте и выглядит постабильней армейцев. Но говорить о том, что железнодорожники в одну калитку вынесут ЦСКА, я бы не стал. Встречи между ними всегда получаются непредсказуемыми и напряженными.

– «Локомотив» отлично идет в чемпионате России, однако в двухматчевом противостоянии с «Шерифом» в Лиге Европы выглядел не столь удачно. В чем причина?

– Здесь целый комплекс причин. Не успели восстановиться после матча с «Зенитом». Возможен эффект эйфории после такой уверенной победы над петербуржцами. Еще и Гилерме потеряли. У Медведева недостаток игровой практики. Чувствовалось, что голкипер играл растерянно. Но у него есть время подготовиться к матчу.

Мы видели, что происходило с ЦСКА, когда травмировался Акинфеев. Зачастую команды начинают играть не так уверенно при потере основного вратаря.

– Большая вероятность, что Гилерме не сыграет с ЦСКА.

– В этом случае шансы уравниваются. Гилерме – лидер команды во всех отношениях, настоящий капитан. Равноценно его невозможно заменить. Но нужно стараться.

– Еще повреждение в игре с «Шерифом» получил нападающий Эдер. Насколько его потеря отразится на игре «Локо»?

— Катастрофичней была бы потеря Фарфана, который набрал сумасшедшую форму. А Эдер никогда много не забивал. Его потеря не должна стать особенно заметной.

Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.