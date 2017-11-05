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Нигматуллин: «Локомотив» — фаворит в дерби»

5 ноября 2017, 12:13
21

Экс-игрок «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата Россиии «Локомотив» – ЦСКА.

— Кто фаворит предстоящего дерби?

– Фаворитом назову «Локомотив» за счет того, что играют на своем поле. Плюс команда идет на первом месте и выглядит постабильней армейцев. Но говорить о том, что железнодорожники в одну калитку вынесут ЦСКА, я бы не стал. Встречи между ними всегда получаются непредсказуемыми и напряженными.

«Локомотив» отлично идет в чемпионате России, однако в двухматчевом противостоянии с «Шерифом» в Лиге Европы выглядел не столь удачно. В чем причина?

– Здесь целый комплекс причин. Не успели восстановиться после матча с «Зенитом». Возможен эффект эйфории после такой уверенной победы над петербуржцами. Еще и Гилерме потеряли. У Медведева недостаток игровой практики. Чувствовалось, что голкипер играл растерянно. Но у него есть время подготовиться к матчу.

Мы видели, что происходило с ЦСКА, когда травмировался Акинфеев. Зачастую команды начинают играть не так уверенно при потере основного вратаря.

– Большая вероятность, что Гилерме не сыграет с ЦСКА.

– В этом случае шансы уравниваются. Гилерме – лидер команды во всех отношениях, настоящий капитан. Равноценно его невозможно заменить. Но нужно стараться.

– Еще повреждение в игре с «Шерифом» получил нападающий Эдер. Насколько его потеря отразится на игре «Локо»?

— Катастрофичней была бы потеря Фарфана, который набрал сумасшедшую форму. А Эдер никогда много не забивал. Его потеря не должна стать особенно заметной.

Игра начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Нигматуллин Руслан
Комментарии (21)
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shinnik
1509873629
Выйдет Дзагоев,сыпанёт песка в буксу.. И поезд дальше не пойдёт.
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insider_retro
1509874599
Эдер в аренде без выкупа жилы рвать не будет, про него можно забыть... Не помощник в борьбе... Что касается фаворита в игре, то у ЦСКА больше аргументов в свою пользу... Крайняя игра Локо дома - это не признак домашнего преимущества!!..
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Serjoga
1509875191
Без Гилерме (=с Медведевым) не фаворит!
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OfaZavr
1509875464
Эдер вообще не потеря, а вот Гилерме точно. Медведев неуверенно себя показал.
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hevbn 28
1509876474
Слово сочетание Локомотив -фаворит на мой взгляд должно бросать в "дрожь" болельщиков Локо, потому что как показывает этот сезон команда практически не умеет играть в статусе фаворита, в прочим у нас вообще очень мало команд которые могут играть в этом статусе , потому, что для этого нужно хорошо поставленная игра в атаке , а не контратакующая в которою у нас играет большая часть команд.
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УхоГорлоНос
1509877144
Думаю, ЦСКА победит, у них хоть и проблем куча, но у команды многолетний опыт побеждать с минимальным запасом ресурсов, к тому же захотят отквитать поражение в первом круге. Может стать началом возрождения игры коней
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max74
1509878611
С х..ров ли ? Победа Локомотива над Зенитом это такой же не показатель, как и победа Спартака над Севильей - раз в году и палка стреляет. Это всё равно как после победы Ростова над Баварией прочить Ростов в победители ЛЧ
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woyser
1509882244
Игра будет тяжёлой. Надеюсь победит ЦСКА (но это я так из корыстных целей) А вообще больше верю в ничейный результат 1-1.
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subbotaspartak
1509887202
Кто тут фаворитов разглядел? Смел.
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Eddyson
1509887303
От коней хотелось бы игры, как в последнем матче с Базелем, от Локо - как в матче с Зенитом.
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