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«Локомотив» готов возобновить переговоры по Дзюбе

31 октября 2017, 12:09
78

В руководстве «Локомотива» не исключили перехода в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Как отметил президент железнодорожников Илья Геркус, переговоры по футболисту могут быть начаты в ближайшие трансферные окна. В ходе нынешнего сезона «Локомотив» безуспешно пытался заполучить Дзюбу.

«Да, Дзюба хотел перейти в «Локомотив». И «Локомотив» этого хотел. Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе.

Есть ли шанс, что зимой или летом мы возобновим переговоры? Шанс есть всегда. И в этом случае тоже», – сказал Геркус.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (78)
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vshter76
1509441169
самое место для этой проститутки
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XAKACИЯ
1509441592
Скоро в разделе работа на Авито увидим Артемкино резюме
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oyabun
1509442509
Зачем вам эта потасканая шлюшка? Спартак-Зенит-Локомотив.. Всё ищет где бы побольше срубить. На клуб ему начихать.
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Пестрый
1509442527
Зюба снова за трофеями собрался? Чует собака где трофеем пахнет) Локо надо помнить что зюба бежит за трофеем а трофей бежит от него))
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ilichkadr
1509443125
Обстоятельства это запросы Дзюбы по зарплате, которые не позволили быть вместе.
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OfaZavr
1509443239
Не нужен он Локо только испортит все.
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Полная Канистра
1509443903
Дзюба как обезьяна с пальмы на пальму прыгает где увидит позолоченный банан я имею трофей так он и из Спартака к зинки прыгнул уверовав что будет увешан золотыми бананами а бананы то тухлые оказались и зины. Палыч не совершай ошибку потом не избавитесь от этого недофутболиста
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Полная Канистра
1509444551
если возьмут его в Локо ждем его перл про болел зенита //Это же голубая секта что ж с них взять//
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1509445676
Паровозникам три раза прочитать О́тче наш, два раза против часовой стрелке обойти свой стадион, плюнуть на север -и порча уйдёт))
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спартач-тверь
1509447453
Отдам Дзюбу в хорошие руки, мальчишка хороший деревянный может стоять на поле, любит много говорить,если постараться можно научить играть в футбол -берите даром, торг!
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