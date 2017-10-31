«Локомотив» готов возобновить переговоры по Дзюбе

В руководстве «Локомотива» не исключили перехода в команду форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Как отметил президент железнодорожников Илья Геркус, переговоры по футболисту могут быть начаты в ближайшие трансферные окна. В ходе нынешнего сезона «Локомотив» безуспешно пытался заполучить Дзюбу.

«Да, Дзюба хотел перейти в «Локомотив». И «Локомотив» этого хотел. Бывает такое. Один человек стремится к другому. Но обстоятельства нам не позволили быть вместе.

Есть ли шанс, что зимой или летом мы возобновим переговоры? Шанс есть всегда. И в этом случае тоже», – сказал Геркус.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 12 матчей, в которых результативными действиями не отличился.