Ари: «На данный момент Гилерме точно сильнее Акинфеева»

Нападающий «Локомотива» Ари оценил выступления своего партнера по команде голкипера Гилерме в нынешнем сезоне. По мнению бразильского форварда, страж ворот железнодорожников в данный момент выглядит сильнее, чем вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

– 3:0 с «Зенитом» – фантастический результат?

– Чертовски крутой! Идеальный! Я еще до матча чувствовал, что мы выиграем. Но думал, счет будет 1:0, 2:1, что-то в этом роде.

– Гилерме – спаситель «Локо»? Уже не первый матч играет просто великолепно.

– Да-да, Гилерме проводит выдающийся сезон! В последних матчах он очень хорош. Без сомнения, это один из важнейших игроков для команды, один из ее лидеров.

– Заслужил вызов в сборную?

– Не только вызов, он заслужил играть в стартовом составе сборной России!

– Значит, вы считаете, что Гилерме лучше Акинфеева?

– Да, прямо сейчас, на этом отрезке чемпионата, он точно сильнее.