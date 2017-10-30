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Ари: «На данный момент Гилерме точно сильнее Акинфеева»

30 октября 2017, 17:33
15

Нападающий «Локомотива» Ари оценил выступления своего партнера по команде голкипера Гилерме в нынешнем сезоне. По мнению бразильского форварда, страж ворот железнодорожников в данный момент выглядит сильнее, чем вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

– 3:0 с «Зенитом» – фантастический результат?

– Чертовски крутой! Идеальный! Я еще до матча чувствовал, что мы выиграем. Но думал, счет будет 1:0, 2:1, что-то в этом роде.

– Гилерме – спаситель «Локо»? Уже не первый матч играет просто великолепно.

– Да-да, Гилерме проводит выдающийся сезон! В последних матчах он очень хорош. Без сомнения, это один из важнейших игроков для команды, один из ее лидеров.

– Заслужил вызов в сборную?

– Не только вызов, он заслужил играть в стартовом составе сборной России!

– Значит, вы считаете, что Гилерме лучше Акинфеева?

– Да, прямо сейчас, на этом отрезке чемпионата, он точно сильнее.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Акинфеев Игорь Ари Гилерме
Комментарии (15)
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mig28
1509375136
Разве он мог сказать по-другому?!
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84aivengo
1509375699
у нас вратарей и без бразильца хватает
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de bruyne
1509377755
У локи защита а у цска дырка поэтому так кажется
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каа
1509378617
Ох уж эта бразильская ментальность ..- лучше, потому что бразилец...Гилерме не плох...и всего лишь.... а Акинфеев №1... №2 - Лунев...
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ljrljr0505
1509378658
в рамке может и лучше, но на выходах нет...
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Gullit 76
1509379092
Непонятно зачем Акинфеева на товарняки таскать?А Гилерме сейчас правда хорош.
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Taps
1509382559
Лунёв - первый, Акинфеев - третий. Второй на подходе.
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insider_retro
1509385663
По мне так 3-5 вратарей примерно на одном уровне... В разных матчах и разных ситуациях по разному себя проявляют... С хреновой защитой никакое вратарское искусство не спасёт от убийственной статистики... Акинфеева в клубе деморализует игра защитников и он, наверное, не того...
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Полная Канистра
1509386675
В СВОЁМ ПРУДУ И РАКИ ВКУСНЕЕ
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vitvik
1509388278
Черчесов и воротах то никогда не стоял.Только за Спартак и за сборную, по большому счёту. Ему каждый может подсказать, кто лучший вратарь.
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