«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Каземиро в январе

Полузащитник «Реала» Каземиро потенциально может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, «Манчестер Юнайтед» утвердился в своем намерении подписать бразильца. При этом манкунианцы намерены осуществить сделку в зимнее трансферное окно. Нынешний контракт хавбека с командой рассчитан до лета 2021 года. За мадридцев хавбек выступает с 2015 года. Рыночная стоимость Каземиро оценивается в 30 миллионов евро. В «Реале» рассчитывают продлить контракт с игроком.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил один гол.