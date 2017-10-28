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Врач ЦСКА: «Дзагоев не готов на 100 процентов»

28 октября 2017, 15:30
8

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева. По его словам, игрок еще не полностью восстановился от повреждения.

Напомним, хавбек из-за травмы ахилла пропустил месяц. Футболист попал в заявку команды на матч 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1), но на поле не появился.

«Конечно, пока он не готов на 100 процентов. Насколько он сможет помочь команде, пока сказать сложно. Каждый день ведем терапию и подключаем по мере его самочувствия в тренировочную группу. По нему тоже решение будем принимать ближе к игре», – сказал Керимов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (8)
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Dominator777
1509195529
Похоже играть с Базелем некому, зато молодежь опыта наберется. Смотришь, через год-другой голы забивать будут и не только тульскому Арсеналу.
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Хакасия
1509196995
скорейшего полного востановления
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BRO_football
1509209241
Да сколько можной?! Вы Дзагоева уже 1,5 года вылечить не можете! 21 мая 2016 года. В матче с Рубином, где ЦСКА завоевал чемпионство, Дзагоев получил травму и не смог сыграть на Евро-2016. С тех пор Алан не может нормально заиграть.
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Gullit 76
1509214376
С Базелем выйдет на 75 и забьёт решающий гол.
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cska-62
1509221456
Да уж... Беда... Но лучше вылечить до конца, чем постоянные рецидивы!
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Nerlinger
1509247826
Здоровья Алану и Удачи с ЦСКА!!! Впереди Базель сыграйте хоть одну игру хорошо...
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ПФК ЦСКА Моscow
1509255579
Алан стал хрустальным(
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