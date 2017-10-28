Врач ЦСКА: «Дзагоев не готов на 100 процентов»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии полузащитника Алана Дзагоева. По его словам, игрок еще не полностью восстановился от повреждения.

Напомним, хавбек из-за травмы ахилла пропустил месяц. Футболист попал в заявку команды на матч 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1), но на поле не появился.

«Конечно, пока он не готов на 100 процентов. Насколько он сможет помочь команде, пока сказать сложно. Каждый день ведем терапию и подключаем по мере его самочувствия в тренировочную группу. По нему тоже решение будем принимать ближе к игре», – сказал Керимов.