Гилерме: «Фернадеш круче Паредеса. Никаких сомнений»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита». Вратарь отметил, что петербургский клуб является для него самым принципиальным соперником.

– Самый принципиальный соперник для Гилерме?

– Сегодня это «Зенит». И то, что ближайший матч именно с ним, это очень круто. Игра за шесть очков!

– Матч года?

– Еще рано так говорить. Будут весной еще более важные матчи.

– Когда вам говорят о «Зените», какая первая ассоциация?

– Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому «Зенит» всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.

– Различаете аргентинцев «Зенита» в лицо?

– Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).

– Кто круче – Паредес или Фернандеш?

– Фернандеш! Никаких сомнений.

Напомним, встреча «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».