Гилерме: «Фернадеш круче Паредеса. Никаких сомнений»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура чемпионата России против «Зенита». Вратарь отметил, что петербургский клуб является для него самым принципиальным соперником.
– Самый принципиальный соперник для Гилерме?
– Сегодня это «Зенит». И то, что ближайший матч именно с ним, это очень круто. Игра за шесть очков!
– Матч года?
– Еще рано так говорить. Будут весной еще более важные матчи.
– Когда вам говорят о «Зените», какая первая ассоциация?
– Мощная трансферная кампания каждый год. Поэтому «Зенит» всегда считают фаворитом. Но в воскресенье фаворита нет. Мы можем бороться за победу.
– Различаете аргентинцев «Зенита» в лицо?
– Паредеса знаю, а вот с остальными сложнее, путаюсь в них. Ригони, например, сразу не узнаю. Этих ребят легко перепутать друг с другом (смеется).
– Кто круче – Паредес или Фернандеш?
– Фернандеш! Никаких сомнений.
Напомним, встреча «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября на стадионе «Санкт-Петербург».