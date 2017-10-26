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  • Рапопорт: «Шансы «Зенита» победить «Локомотив» значительно выше, но не значит, что они победят»

Рапопорт: «Шансы «Зенита» победить «Локомотив» значительно выше, но не значит, что они победят»

26 октября 2017, 07:04
3

Экс-главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил шансы своей бывшей команды вернуться на первую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Для этого команде из Санкт-Петербурга нужно побеждать «Локомотив» в 15-м туре чемпионата России.

Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Обе команды лидируют в турнирной таблице, имея по 29 очков.

— Каковы шансы «Зенита», чтобы к концу первого круга вернуть себе лидерство в чемпионате, то есть обыграть «Локомотив»?

— Шансы достаточно велики. Несмотря на то что «Локомотив» играет хорошо весь первый круг, у него нет таких ресурсов, как у «Зенита». Например, игроки питерцев выше классом, у Роберто Манчини шире подбор футболистов, больше возможностей проводить ротацию состава. Плюс у «Зенита» более высокий уровень конкуренции. «Локомотив» играет почти всегда одним составом, и любая потеря чревата. Хотя Юрий Павлович Семин вводит молодых в состав, например, Михаил Лысов стал играть. Но у тренера «Локомотива» выбор игроков ограничен в отличие от Манчини. Считаю, что шансы «Зенита» значительно выше, но это не означает, что хозяева обязательно победят.

— В последних матчах у «Зенита» не работают замены, и возникают сомнения в глубине состава.

— Действительно, за исключением последних матчей, ротация состава у Манчини была довольно успешной. Травм у игроков значительно меньше, и сложно предсказать вариативность тактики на предстоящую игру. Поэтому, за исключением последних матчей, все шло удачно. Почему так произошло, мне трудно сказать. Может быть, сказалась недооценка соперника в некоторых матчах. В нашем чемпионате против каждой команды надо играть с первой до последней минуты. На максимальной отдаче. Может, не всегда удачно подбирали тактику. Был момент, когда Манчини поставил трех россиян в атаку, и было достаточно интересно. Но потом отказались от этой идеи. Еще выявилась такая проблема, что не каждый футболист может выйти на замену и сразу вписаться в игру, показать свои умения. В последних матчах замены, которые проводит Манчини, игру не усиливают.

— «Арсенал» и ЦСКА навязали «Зениту» борьбу, и у питерцев возникли проблемы. Как думаете, сине-бело-голубым тяжело играть против соперника, который оказывает сопротивление?

— Я уже как-то на эту тему рассуждал. В первых матчах «Зенит» был для меня и для болельщиков загадкой. Появилось много новых игроков, новый тренер, и не всегда было понятно, как будет играть «Зенит». Но прошло достаточно времени, соперники изучили «Зенит». Сложилась ситуация, когда большинство тренеров команд премьер-лиги знают, как играть против «Зенита». Вопрос в том, смогут ли их подопечные реализовать то, что им тренер предлагает. А это три момента.

— Первый…

— …закрыть свободные зоны. Когда «Зенит» лишается возможности проводить быстрые атаки с перемещениями, то ему становится тяжело. Это грамотная расстановка и своевременное перекрытие свободных зон. Второй момент: противники не атакуют большим количеством футболистов и не теряют мяч. «Зенит» в начале чемпионата очень хорошо наказывал соперников за потери. Противники теперь понимают, что это смерти подобно, и избегают простых ошибок при выходе из обороны. Третий момент: оппоненты «Зенита» очень быстро выходят из атаки, моментально включаются после потери мяча. Вгрызаются в отбор. Если сил хватает, то не дают питерцам раскрутить быструю атаку.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (3)
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XaXatyn
1508994984
Посмотрим что будет в день матча .
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Виктор12
1509003896
Если будет ЧЕСТНОЕ судейство, то Локомотив в Питере НЕ ПРОИГРАЕТ!!! Назначены судьи на матчи 15-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РФС. «Зенит» – «Локомотив»: назначен судья – Виталий Мешков (Дмитров). А я что говорил! Илья Геркус: теперь мы едем в Петербург с ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ настроением??? Илья! Не забудьте прихватить замечательного арбитра, чтоб ЧЕСТНО судил! А то поставят, какого-то Мешкова, Безбородова или другого СКАНДАЛИСТА и будут они чудить в пользу Зенита! Очень важно в этой игре, чтоб арбитр не партачил в пользу Зенита, как Вилков им посвистывал в матче с ЦСКА, и тогда игра ПОЛУЧИТСЯ, а победит, как всегда СИЛЬНЕЙШИЙ! Будем всегда РАДЫ!!! Мешков это КРЕАТУРА Газпрома и он уже НЕОДНОКРАТНО скандалил в пользу Зенита! Газпром ДОБИЛСЯ, чтобы Мешкова поставили на эту игру с Локомотивом! И вот вам результат! Мешков будет ТОПИТЬ Локомотив, как Безбородов в матче за Суперкубок!!! ЮРИЙ СЁМИН: "ВОТ БЫ В ПИТЕРЕ БЫЛИ ВИДЕОПОВТОРЫ"??? И не только в Питере, но и в Москве и на других стадионах РФПЛ и ФНЛ! Тогда бы и Зенит и Спартак были в середине таблицы! Сейчас под Спартак арбитры и чиновники РФС ОРУДУЮТ в Кубке России и готовы уже сейчас, не забесплатно, конечно, этот Кубок им вручить. Благо находятся те, кто за это ЩЕДРО платит, согласно цены вопроса! А как Левников ТОРМОЗНУЛ железнодорожников и получил двойку за скандалы! Вот вам и судейство! А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола??? А как Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок России у Локомотива! Вот вам и СКАНДАЛЬНОЕ судейство! А где Будогосский со своими 20 "копеешными" камерами фиксации гола??? На всю страну ГРОЗИЛСЯ, но после встречи с Мутко - РЕЗКО притих и тишина!!!
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