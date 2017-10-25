Даниэль Алвес попросил президента «Реала» не звонить ему

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о своей встрече с защитником «ПСЖ» Даниэлем Алвесом во время церемонии вручения премий ФИФА.

«На церемонии я встретил Алвеса в коридоре. Он как всегда был очень дружелюбен. Мы перекинулись парой фраз.

Я сказал, что ему стоило бы играть за «Реал», а он в ответ попросил, чтобы я не звонил ему», – рассказал Перес.

Напомним, что до перехода в «ПСЖ» бразилец выступал в составе «Барселоны» – с 2008 по 2016 годы.