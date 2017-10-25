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    Даниэль Алвес попросил президента «Реала» не звонить ему

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о своей встрече с защитником «ПСЖ» Даниэлем Алвесом во время церемонии вручения премий ФИФА.

    «На церемонии я встретил Алвеса в коридоре. Он как всегда был очень дружелюбен. Мы перекинулись парой фраз.

    Я сказал, что ему стоило бы играть за «Реал», а он в ответ попросил, чтобы я не звонил ему», – рассказал Перес.

    Напомним, что до перехода в «ПСЖ» бразилец выступал в составе «Барселоны» – с 2008 по 2016 годы.

    Источник: Goal.com

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    25.10.2017 11:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 октября 2017, 14:28

      Он глор барсы он хотел остостаться барсе ему не дали... он не будет одевать футболку реала

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > de bruyne 26 октября 2017, 10:45

      пользователь "De Bruyne" болеющий за Барселону больше похож на глора, чем Дани Алвес, который отдал этому клубу всего себя))

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    • ...
      Рейтинг: +78

      southerner 25 октября 2017, 13:34

      Ну правильно, у Алвеса девушка в ПСЖ играет как никак.

      0
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      Рейтинг: +78

      southerner > dinar7777dinar 26 октября 2017, 00:30

      я не путаю, это два разных случая :) иди вытри слезы, а то тушь потекла.

      -1
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      Рейтинг: +70683

      insider_retro 25 октября 2017, 11:51

      Поговорили... Пара фраз и, как результат - от ворот порот!...)) Непреодолимые противоречия..))

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