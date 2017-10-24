В составе ЦСКА матч против «Зенита» заканчивали десять россиян

В концовке встречи 14-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит» (0:0) в составе армейцев на поле находились десять россиян. Единственным легионером был швед Понтус Вернблум.

Cостав ЦСКА в игре с «Зенитом»: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 71), Головин, Витиньо (Жамалетдинов. 90+1), Кучаев.

ЦСКА находится третьем месте в турнирной таблице с 25-ю очками и отстает от лидера чемпионата «Локомотива» на четыре очка.