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    В составе ЦСКА матч против «Зенита» заканчивали десять россиян

    В концовке встречи 14-го тура чемпионата России ЦСКА«Зенит» (0:0) в составе армейцев на поле находились десять россиян. Единственным легионером был швед Понтус Вернблум.

    Cостав ЦСКА в игре с «Зенитом»: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо (Гордюшенко, 71), Головин, Витиньо (Жамалетдинов. 90+1), Кучаев.

    ЦСКА находится третьем месте в турнирной таблице с 25-ю очками и отстает от лидера чемпионата «Локомотива» на четыре очка.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.10.2017 20:00
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11358

      alp 25 октября 2017, 12:22

      если будут судить как в игре с Зенитом, можно вообще от легов отказаться накер.

      0
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      Рейтинг: +34

      Silicium 25 октября 2017, 09:21

      Так и быть должно, ведь это ЦСКА. Отцепить от иностранного легиона и тренировать вместе со спецназом, результаты придут.

      1
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      Рейтинг: +4915

      neveldomha 25 октября 2017, 09:13

      Качество футбола ЦСКА во втором тайме именно об этом и говорит.

      1
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 25 октября 2017, 05:26

      Заканчивали и главное закончили

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 25 октября 2017, 01:11

      Один, вечно недовольный, иностранец-матершинник.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 00:31

      Это значит, что у Гиннера деньги кончились. Были бы - накупил бы кучу негров.

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 24 октября 2017, 23:10

      И лучший из этих 10 россиян - Фернандес.

      12
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 октября 2017, 22:58

      Давно пора, и Чалову нужно больше практики, чтобы не зачах, а то у него спад пошел после хорошего начала

      а вообще уже давно во всех стран где хотят развивать свой футбол (Китай, США) играют по схеме 3 легионера максимум в основе, при этом свои игроки должны быть ограничены в з/п, чтобы не зазвездились, а не нравится пусть едут зарубеж набираться опыта

      а при ограничении на з/п денежные мешки уже не будут так легко переманивать всех игроков с российским паспортом

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа > Masteralex 25 октября 2017, 18:08

      не поможет....только з/п будут получать в конвертах...

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 24 октября 2017, 22:00

      У цска явные финансовые проблемы, что и привело к такому составу! А по сути приятно, что российский клуб представляют столько русских!

      11
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 октября 2017, 21:59

      А у зенита 10 легионеров ? В итоги 0-0. Если нет разницы зачем платить больше ?

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