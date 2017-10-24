Мещеряков: «Матч «Локомотива» с «Зенитом»? Лишь очередная игра»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не торопится говорить о чемпионских амбициях своего клуба. Он уверен, что очки стоит подсчитывать лишь в конце сезона.

Напомним, что в 14-м туре «Локомотив» встречался с «Краснодаром». Игра завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. Это позволило команде поделить первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом».

– Мы не смотрим на турнирную таблицу. На нее стоит обращать внимание по окончании чемпионата. А что касается матча с «Краснодаром», мы были объективно сильнее. Тренерский штаб очень внимательно разобрал соперника. Высокий прессинг не давал гостям разбежаться. Все зоны в защите перекрыли. Даже трудно кого-то выделить персонально, на поле находилась настоящая команда.

– Фернандеш – лучший полузащитник РФПЛ?

– «Локомотив» – лучшая команда РФПЛ!

– Приятно быть на вершине турнирной таблицы, не правда ли?

– Как человек, который чуть-чуть разбирается в спорте, скажу: в свое время мой тренер приводил слова великого советского спринтера Борзова. Когда он уступил в одном из забегов, то сказал, что надо побеждать не в этих соревнованиях, а на Олимпиаде. Давайте и мы дождемся конца турнира и не станем подводить промежуточных итогов. В спорте есть только финальный результат.

– Матч с «Зенитом» – самый важный в сезоне?

– Очередная игра, на которую будем настраиваться.