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    Мещеряков: «Матч «Локомотива» с «Зенитом»? Лишь очередная игра»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков не торопится говорить о чемпионских амбициях своего клуба. Он уверен, что очки стоит подсчитывать лишь в конце сезона.

    Напомним, что в 14-м туре «Локомотив» встречался с «Краснодаром». Игра завершилась победой железнодорожников со счетом 2:0. Это позволило команде поделить первую строчку в турнирной таблице РФПЛ с «Зенитом».

    – Мы не смотрим на турнирную таблицу. На нее стоит обращать внимание по окончании чемпионата. А что касается матча с «Краснодаром», мы были объективно сильнее. Тренерский штаб очень внимательно разобрал соперника. Высокий прессинг не давал гостям разбежаться. Все зоны в защите перекрыли. Даже трудно кого-то выделить персонально, на поле находилась настоящая команда.

    – Фернандеш – лучший полузащитник РФПЛ?

    – «Локомотив» – лучшая команда РФПЛ!

    – Приятно быть на вершине турнирной таблицы, не правда ли?

    – Как человек, который чуть-чуть разбирается в спорте, скажу: в свое время мой тренер приводил слова великого советского спринтера Борзова. Когда он уступил в одном из забегов, то сказал, что надо побеждать не в этих соревнованиях, а на Олимпиаде. Давайте и мы дождемся конца турнира и не станем подводить промежуточных итогов. В спорте есть только финальный результат.

    – Матч с «Зенитом» – самый важный в сезоне?

    – Очередная игра, на которую будем настраиваться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 08:48
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