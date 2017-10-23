Перед матчем «Зенит» – «Локомотив» на «Санкт-Петербурге» состоится гастрономический фестиваль

За три часа до начала матча 14-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» на стадионе «Санкт-Петербург» состоится первый в истории футбольно-гастрономический фестиваль, организованный клубом из Северной столицы.

В мероприятии примут участие 40 гастрономических проектов с уличной едой, которые представят особые блюда с футбольной тематикой. Кроме того, будет функционировать отдельный киоск «Зенита», в котором появятся любимые блюда игроков петербуржцев, а также еда, оформленная в сине-бело-голубых цветах.

Поединок «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.