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    Перед матчем «Зенит» – «Локомотив» на «Санкт-Петербурге» состоится гастрономический фестиваль

    За три часа до начала матча 14-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» на стадионе «Санкт-Петербург» состоится первый в истории футбольно-гастрономический фестиваль, организованный клубом из Северной столицы.

    В мероприятии примут участие 40 гастрономических проектов с уличной едой, которые представят особые блюда с футбольной тематикой. Кроме того, будет функционировать отдельный киоск «Зенита», в котором появятся любимые блюда игроков петербуржцев, а также еда, оформленная в сине-бело-голубых цветах.

    Поединок «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2017 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 19:15

      Интересный и вкусный проект!!! Понаблюдаем за реализацией!!!..))
      После "хлеба" захочется и "зрелищ"!!..)) Готовы ли команды игрой украсить фестиваль?!

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