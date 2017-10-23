«Манчестер Юнайтед» предложит Моуринью новый пятилетний контракт

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить главному тренеру Жозе Моуринью новую сделку сроком на пять лет на сумму примерно 73 миллиона евро. Нынешнее соглашение специалиста с манкунианцами истекает в июле 2019 года.

По информации СМИ, в услугах 54-летнего португальца заинтересован «ПСЖ».

Ранее Моуринью заявил, что не намерен заканчивать свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Тренер возглавил «красных дьяволов» прошлым летом и в сезоне-2016/17 выиграл с ними Лигу Европы.