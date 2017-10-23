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    «Манчестер Юнайтед» предложит Моуринью новый пятилетний контракт

    Руководство «Манчестер Юнайтед» готово предложить главному тренеру Жозе Моуринью новую сделку сроком на пять лет на сумму примерно 73 миллиона евро. Нынешнее соглашение специалиста с манкунианцами истекает в июле 2019 года.

    По информации СМИ, в услугах 54-летнего португальца заинтересован «ПСЖ».

    Ранее Моуринью заявил, что не намерен заканчивать свою карьеру в «Манчестер Юнайтед». Тренер возглавил «красных дьяволов» прошлым летом и в сезоне-2016/17 выиграл с ними Лигу Европы.

    Источник: Goal.com

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    23.10.2017 14:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 октября 2017, 17:26

      Мауринью не Венгер , чтобы стать неким идолом . Для него главное - амбиции ! У него впереди сезон , чтобы выиграть еще как минимум один титул с МЮ ! А потом ..... пойдет покорять другие страны, континенты , вершины !

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      Рейтинг: +47

      red-killer 23 октября 2017, 16:07

      Хорошая новость,лучше тренера не найти.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 октября 2017, 15:57

      ну и на хрена он нужен на 5 лет??? кто будет гарантировать, что МЮ с ним будет нормальные результаты показывать через год??? И что на протяжении 5 лет МЮ будет играть от обороны???

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 14:55

      Руководство МЮ, вообще, склонно к долгосрочным трудовым взаимоотношениям!!.. Всё будет зависеть от взаиможелания!!..))

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