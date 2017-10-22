Дзюба – маленькому болельщику, просившему у игрока футболку: «А труселя не дать?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) в шутливой форме пообщался с маленькими болельщиками петербургского клуба и раздал ребятам автографы.

В данной игре форвард появился на поле на 58-й минуте, заменив Дмитрия Полоза.

– Артем, дай футболку.

– Не могу: я уже делегату матча пообещал. И тренеру одному.

– Артем, ну хоть шорты.

– А труселя не дать?

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?