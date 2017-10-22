Дзюба – маленькому болельщику, просившему у игрока футболку: «А труселя не дать?»

да ну, народ, вы чего? а что он должен был сделать? снять перед 26 тыс. человек шорты и торжественно вручить их ребенку, а потом также перед всем честным народом рассекать в одних труселях? люди, не несите чушь!
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) в шутливой форме пообщался с маленькими болельщиками петербургского клуба и раздал ребятам автографы.
В данной игре форвард появился на поле на 58-й минуте, заменив Дмитрия Полоза.
– Артем, дай футболку.
– Не могу: я уже делегату матча пообещал. И тренеру одному.
– Артем, ну хоть шорты.
– А труселя не дать?
ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?