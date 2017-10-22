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    Дзюба – маленькому болельщику, просившему у игрока футболку: «А труселя не дать?»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) в шутливой форме пообщался с маленькими болельщиками петербургского клуба и раздал ребятам автографы.

    В данной игре форвард появился на поле на 58-й минуте, заменив Дмитрия Полоза.

    – Артем, дай футболку.

    – Не могу: я уже делегату матча пообещал. И тренеру одному.

    – Артем, ну хоть шорты.

    – А труселя не дать?

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2017 22:35
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 октября 2017, 12:47

      да ну, народ, вы чего? а что он должен был сделать? снять перед 26 тыс. человек шорты и торжественно вручить их ребенку, а потом также перед всем честным народом рассекать в одних труселях? люди, не несите чушь!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 октября 2017, 12:14

      Дзюба наверное кружевные труселя носит цвета голубого газа

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 октября 2017, 09:57

      с ним давно уже все понятно, как был деревом так и остался.

      6
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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 октября 2017, 08:25

      делегату и тренеру одному. Одну майку двоим пообещал. красавчег

      2
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 23 октября 2017, 07:49

      Такое ощущение, что он форму уже продал. Кстати делегаты матча это официальные лица и эту форму можно как взятку расценивать. РФС проведи расследование!

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 23 октября 2017, 07:31

      Гопник остается гопником

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 октября 2017, 07:30

      От дерева другого и не ожидал.

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 23 октября 2017, 07:12

      Грубова то

      3
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 23 октября 2017, 06:22

      Получил майку делегат,
      Одного удовлетворил другой дегенерат.

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 23 октября 2017, 05:44

      просто пиндос-жмот1!!!!!!

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