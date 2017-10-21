Моуринью: «Уже все привыкли, что мои команды выигрывают трофеи и показывают хороший футбол»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал версию, почему он часто подвергается критике со стороны футбольной общественности. Дело, как полагает португалец, в успехах.

«Критики много потому, что уже все привыкли к трофеям и хорошей игре моих команд. Плюс, у людей есть много времени на это. Однако я не обращаю большого внимания на выпады со стороны», – сказал специалист.

«Юнайтед» идет на втором месте АПЛ.