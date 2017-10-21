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    Моуринью: «Уже все привыкли, что мои команды выигрывают трофеи и показывают хороший футбол»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал версию, почему он часто подвергается критике со стороны футбольной общественности. Дело, как полагает португалец, в успехах.

    «Критики много потому, что уже все привыкли к трофеям и хорошей игре моих команд. Плюс, у людей есть много времени на это. Однако я не обращаю большого внимания на выпады со стороны», – сказал специалист.

    «Юнайтед» идет на втором месте АПЛ.

    Источник: The Guardian

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    21.10.2017 07:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 21 октября 2017, 11:19

      С такими бюджетами и слуцкий норм футбол поставит, но это не точно

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 октября 2017, 08:01

      Реале помню кубок Испании и все

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 21 октября 2017, 07:57

      без тебя они показывают еще лучший футбол(потренируй дружбу из майкопа)

      -1
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