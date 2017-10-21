Бегун Болт планирует в 2018 году начать футбольную карьеру

Тео Уолкотт - доказательство того, что с самой высокой скоростью в мире ты не обязательно станешь великим футболистом. В любом случае удачи великому бегуну!!!
Известнейший ямайский бегун Усэйн Болт сообщил, что в следующем году хочет начать футбольную карьеру. По его словам, есть много клубов, заинтересованных в контракте с олимпийским чемпионом.
«На меня уже вышли несколько команд. Надеюсь, что в 2018 буду выступать на футбольных полях», – говорит ямаец.
Болт завершил карьеру бегуна, выиграв восемь золотых олимпийских медалей.