Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бегун Болт планирует в 2018 году начать футбольную карьеру

    Известнейший ямайский бегун Усэйн Болт сообщил, что в следующем году хочет начать футбольную карьеру. По его словам, есть много клубов, заинтересованных в контракте с олимпийским чемпионом.

    «На меня уже вышли несколько команд. Надеюсь, что в 2018 буду выступать на футбольных полях», – говорит ямаец.

    Болт завершил карьеру бегуна, выиграв восемь золотых олимпийских медалей.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 06:47
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 21 октября 2017, 13:08

      Тео Уолкотт - доказательство того, что с самой высокой скоростью в мире ты не обязательно станешь великим футболистом. В любом случае удачи великому бегуну!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 21 октября 2017, 12:34

      надо его к слуцкому в халл, чтобы тот как давние времена орал "беги, болт, беги"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -36

      pavzhkin 21 октября 2017, 11:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- https://grabify.link/DXFRVL

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 10:07

      кроме беготни футболисты много чему учатся, а то будет как Смольников только бегать как загнанная лошадь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > OfaZavr 21 октября 2017, 16:09

      У вас таких побольше от которых толку нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 октября 2017, 09:36

      Ну и будет игрок по типу Ахмеда Мусы. Бегает быстро, а толку ни фига. Только Мусе 20 с гаком лет, а Болт - уже старое пердло за 30

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 октября 2017, 09:31

      Наверняка воротчиком будет))) ... Выпнул мяч и сам побежал ... перегнал ... постоял ... покурил ... пнул обратно ... и снова побежал )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 октября 2017, 09:29

      Пригласить в сборную России!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 21 октября 2017, 08:28

      хрустальный болт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 октября 2017, 08:12

      Болт точно не потеряется в какой-нибудь команде где нужны скоростные нападающие,коммерческий успех его команде будет обеспеченна 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 21 октября 2017, 06:56

      Значит играть будет в Китае или в млс. Где платить будут больше. Интересно посмотреть

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11