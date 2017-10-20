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    На стадионе «Санкт-Петербург» будет установлена дополнительная защита от птиц

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что на стадионе «Санкт-Петербург» будет установлена специальная защита от воздействия птиц.

    Ранее функционер выразил мнение, что бакланы являются причиной протечки крыши стадиона.

    «Генеральным проектировщиком предложены технические решения по устройству дополнительной защиты от птиц.

    Проектом предполагается монтаж модульной защиты, включающей сочетание трех видов воздействия: механическое, аккустическое и ультразвуковое», – сказал Албин.

    Источник: Fontanka.ru

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    20.10.2017 23:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 октября 2017, 13:52

      На до не от птиц защищать, а от бакланов пилящих бюджет.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 октября 2017, 09:45

      зелёные и гринписс вас еще и оштрафует за эти дела как птиц гонять

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 09:44

      сколько еще миллионов распилить решили?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 21 октября 2017, 08:07

      Это получается главный баклан города (алабин) больше не попадёт на стадион??

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 октября 2017, 07:01

      Бакланы у них виноваты, просто жадности и наглости у них нет предела!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 октября 2017, 06:37

      Зенитка?

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 21 октября 2017, 02:57

      вы ещё на пугало пару миллиардов потратьте.

      2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 21 октября 2017, 01:50

      Старухам дряхлым здесь не место,
      Слезами их вполне богаты
      Не выбиваясь из контекста
      Сусекам были очень рады...

      В сусеки мы с тобой попали,
      И колобка с тобой слепили,
      Сидели - пели, трали-вали,
      Не зря с тобою жили-были...

      Не выбиваясь из контекста
      Слов супер-группы Ленинграда
      Серёга, стёб твой интересен..,
      По мне же это - хали-гали!

      Пр. Сколько - сотка...
      Кто бежит за водкой?
      Кто б за ней не побежал,
      Шнур давно у всех "отжал"....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ 21 октября 2017, 00:35

      "Дело бакланов" не умрет никогда.....))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 20 октября 2017, 23:55

      Опа!Опять бабки нужны?Как в школе на родительском собрании...По сколько сдавать?

      2
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