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  • На стадионе «Санкт-Петербург» будет установлена дополнительная защита от птиц

На стадионе «Санкт-Петербург» будет установлена дополнительная защита от птиц

20 октября 2017, 23:05
14

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что на стадионе «Санкт-Петербург» будет установлена специальная защита от воздействия птиц.

Ранее функционер выразил мнение, что бакланы являются причиной протечки крыши стадиона.

«Генеральным проектировщиком предложены технические решения по устройству дополнительной защиты от птиц.

Проектом предполагается монтаж модульной защиты, включающей сочетание трех видов воздействия: механическое, аккустическое и ультразвуковое», – сказал Албин.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1508530207
Бедным бакланам теперь деться некуда, исчезнут как вид.
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Smekaev
1508532179
Блин, они еще попилить хотят!!! Они забыли поговорку про проще убить, чем прокормить. Когда-нибудь это случится, и они начнут ныть о варварском Русском народе, который добро не ценит и все такое, и побегут к своим западным хозяевам за защитой.
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paracetamol
1508532706
Албина чучелом нарядить и пусть отпугивает бакланов. Все больше толку, чем нынешней трепотни.
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mutabor0992
1508532936
Опа!Опять бабки нужны?Как в школе на родительском собрании...По сколько сдавать?
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Bivaliy67
1508539855
Старухам дряхлым здесь не место, Слезами их вполне богаты Не выбиваясь из контекста Сусекам были очень рады... В сусеки мы с тобой попали, И колобка с тобой слепили, Сидели - пели, трали-вали, Не зря с тобою жили-были... Не выбиваясь из контекста Слов супер-группы Ленинграда Серёга, стёб твой интересен.., По мне же это - хали-гали! Пр. Сколько - сотка... Кто бежит за водкой? Кто б за ней не побежал, Шнур давно у всех "отжал"....
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трениришко
1508543851
вы ещё на пугало пару миллиардов потратьте.
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kykyi
1508558503
Бакланы у них виноваты, просто жадности и наглости у них нет предела!
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Alex ostrov
1508562462
Это получается главный баклан города (алабин) больше не попадёт на стадион??
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OfaZavr
1508568288
сколько еще миллионов распилить решили?
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Полная Канистра
1508568305
зелёные и гринписс вас еще и оштрафует за эти дела как птиц гонять
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