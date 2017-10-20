На стадионе «Санкт-Петербург» будет установлена дополнительная защита от птиц

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что на стадионе «Санкт-Петербург» будет установлена специальная защита от воздействия птиц.

Ранее функционер выразил мнение, что бакланы являются причиной протечки крыши стадиона.

«Генеральным проектировщиком предложены технические решения по устройству дополнительной защиты от птиц.

Проектом предполагается монтаж модульной защиты, включающей сочетание трех видов воздействия: механическое, аккустическое и ультразвуковое», – сказал Албин.