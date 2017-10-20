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    Матчи «Спартак» – «Севилья» и ЦСКА – «Базель» посмотрело 2% населения России

    Стали известны телевизионные рейтинги матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с участием российских клубов. По сообщениям «Матч ТВ», в совокупности игры посмотрело почти три миллиона человек.

    В процентном соотношении это составляет порядка четырех процентов населения России. Отметим, что матч ЦСКА увидело 2229 тысяч человек, а игру «Спартака» – 2160 тысяч человек.

    Напомним, что красно-белые в своей группе идут на втором месте; красно-синие – на третьем.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 20:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 18:49

      А почему молчите, что матч Зенит - Русенборг посмотрело 5 миллионов?

      3
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 23 октября 2017, 15:48

      ну а в спортбарах и других заведениях с мониторами и трансляциями матчей как всех посчитать?бывает,в одном заведении до 300 человек болеют...фигня...думаю,в разы больше интересующихся...

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 октября 2017, 09:59

      в пив баре за одним телеком человек 50 смотрит если не больше дома семья из 5 чел смотрят 3 дед отец и сын а кто и в инете сидит там больше половины так что эти ваши рейтинги туфта полная крутите своё фуфло всяких там Малаховых Галкиных петросяновых

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 октября 2017, 02:16

      Не верю, это действительно бред сивой кобылы...

      3
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 20 октября 2017, 21:53

      Че за бред, почти все кого я знаю смотрели, и у всех таких знакомых не меньше половины. Кто это вообще считает? Пришёл наверное указ закрыть матч тв, вот они почву подготавливают. Наш народ ведется на такого рода рейтинги.
      Ввести 0 промиле и научно обосновать, а потом отменить 0 промиле и тоже научно обосновать (с). Уральские пельмени.

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 октября 2017, 21:20

      Все эти замеры - чушь несусветная! Телевизор может быть просто включён на матче и без зрителя, вместе с тем многие давно смотрят футбол не по телевизору... :-))) Но сколько процентов закажет тот, кто платит составителям рейтинга, столько и будет... :-)))

      3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 20 октября 2017, 21:15

      я проспал

      0
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol > сапёр75 23 октября 2017, 18:50

      Если коней, то немного потерял. Я лично смотрел нарезку он-лайн.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 октября 2017, 20:58

      а учёт тех кто не по кабельному смотрел и через инет-спутник и таких думаю пол страны.Уже 80% людей в стране не смотрят тв через коробочки iptv по которым вычисляют эти данные.Думаю такую инфу пишут специально чтоб убрать футбол с тв и крутить хуйню типо конченных сериалов российских и тупых передач Малахов-ток шоу про хохлов.Спартак смотрело 2к чел из 140 млн да полный пиздёжь

      10
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      Рейтинг: +487

      Андреич > 3a zenit 20 октября 2017, 21:56

      не 2к, а 2160к.

      0
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 > 3a zenit 23 октября 2017, 18:21

      2 млн!

      -1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 октября 2017, 20:45

      Судя по тому матчу, который выдали кони - я жалею, что вошел в эти 2%

      4
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