Матчи «Спартак» – «Севилья» и ЦСКА – «Базель» посмотрело 2% населения России

Стали известны телевизионные рейтинги матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с участием российских клубов. По сообщениям «Матч ТВ», в совокупности игры посмотрело почти три миллиона человек.

В процентном соотношении это составляет порядка четырех процентов населения России. Отметим, что матч ЦСКА увидело 2229 тысяч человек, а игру «Спартака» – 2160 тысяч человек.

Напомним, что красно-белые в своей группе идут на втором месте; красно-синие – на третьем.