Стрепетов: «Манчини все еще экспериментирует с составом»

Футбольный эксперт Алексей Стрепетов уверен, что главный тренер «Зенита» до сих пор не определился с оптимальным сочетанием игроков в стартовом составе. Все это сказывается на взаимодействии игроков в различных матчах.

По итогам 13 туров «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы российской Премьер-лиги с 28 очками в своем активе.

– После поражения Манични не стал сетовать на судейство и лимит на легионеров, что непременно сделал бы после двух не засчитанных голов Мирча Луческу…

– Офсайды в тех случаях, когда помощник главного арбитра поднимал флажок, были очевидными. Да и в стартовом составе было шесть российских футболистов. Мне импонируют манера поведения Манчини и стиль его общения с журналистами. Только один раз он изменил себе после поражения в кубковом матче от питерского «Динамо». Во всех остальных случаях итальянский специалист всегда корректен, отмечает достоинства соперников и старается нивелировать критику своих футболистов.

– После игры с «Арсеналом» главный тренер «Зенита» отметил, что Олег Шатов был готов лишь на один тайм. Не логичнее было бы дать ему выйти на замену, когда соперник уже подустал, и свои скоростные качества и умение разогнать атаку с фланга восстановившийся после травмы футболист мог бы использовать?

– Мне кажется, что Манчини все еще экспериментирует с составом и ищет тот оптимальный, который будет бороться за чемпионство в Премьер-лиге и добывать победы в еврокубках. Выпуская Шатова в стартовом составе, главный тренер наверняка надеялся, что «Зенит» будет играть в свой фирменный скоростной футбол, в котором Олег чувствует себя превосходно. Этого не произошло, и Шатов просто выпал из игры. Не было привычного взаимодействия с Доменико Кришито, Себастьяном Дриусси и Александром Кокориным. Вообще, Шатову нужно очень постараться для того, чтобы вернуть былые кондиции и снова почувствовать вкус игры. Пока Олег лишь отдаленно напоминает того Шатова, которого мы привыкли видеть. Манчини – молодец, что не стал акцентировать внимание на том, что футболист сыграл не так, как он хотел. Тренер показал, что по-прежнему рассчитывает на игрока.

– Во втором тайме вместо Шатова вышел Артем Дзюба. Вроде бы, он уже стал вписываться в игру «Зенита», но во встрече с «Арсеналом» ничем себя не проявил…

– При прежних тренерах Дзюба всегда был на острие атаки, а в подыгрыше были такие мастера, как Халк, Аксель Витсель и Данни. С новыми партнерами пока такого взаимодействия у Артема не получается. Он ведь очень зависимый от партнеров форвард. В игре с «Арсеналом» полузащитники «Зенита» просто не справлялись со своими обязанностями. Не только Дзюбу, но и других нападающих мячами не снабжали. В результате разгонять атаки из глубины приходилось Александру Кокорину, который в начале второго тайма взял игру на себя.

– Манчини после поражения от «Арсенала» посетовал даже не на то, что многие зенитовцы провели много времени в национальных сборных, а на то, что они вернулись в его распоряжение в разное время…

– Конечно, в такой ситуации приводить команду к общему знаменателю сложно, но в этом и заключается мастерство тренера. В ведущих европейских клубах научились решать эту проблему, хотя там гораздо больше игроков улетают на отборочные матчи в Южную Америку! Удивительно, но в игре с «Арсеналом» в первом тайме не бежали ни те, кто был в сборных, ни те, кто оставался в «Зените». Это были худшие 45 минут при Манчини. Даже в проигранном кубковом матче с «Динамо» команда играла совсем по-другому.

– После того, как Манчини отказался от услуг Жулиано, в команде практически не осталось футболиста, который за счет индивидуального мастерства мог бы решить исход матча в вязкой позиционной игре. Причем Кристиана Нобоа главный тренер даже в заявку на матчи не вносит…

– Не стоит сравнивать Нобоа с Жулиано. Бразилец действительно был тем игроком, который в одиночку мог решить исход встречи. Мог обыграть любого опекуна один в один, отдать голевую передачу или сам забить. Сегодня такого футболиста не видно, хотя, возможно, подобная роль изначально отводилась Леандру Паредесу. Отсюда и недостаточное давление на соперника, который выстраивает эшелонированную оборону у своих ворот. В первых матчах здорово действовал Далер Кузяев, но сейчас у него, похоже, накопилась усталость.