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Стрепетов: «Манчини все еще экспериментирует с составом»

18 октября 2017, 07:30
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Футбольный эксперт Алексей Стрепетов уверен, что главный тренер «Зенита» до сих пор не определился с оптимальным сочетанием игроков в стартовом составе. Все это сказывается на взаимодействии игроков в различных матчах.

По итогам 13 туров «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы российской Премьер-лиги с 28 очками в своем активе.

– После поражения Манични не стал сетовать на судейство и лимит на легионеров, что непременно сделал бы после двух не засчитанных голов Мирча Луческу…

– Офсайды в тех случаях, когда помощник главного арбитра поднимал флажок, были очевидными. Да и в стартовом составе было шесть российских футболистов. Мне импонируют манера поведения Манчини и стиль его общения с журналистами. Только один раз он изменил себе после поражения в кубковом матче от питерского «Динамо». Во всех остальных случаях итальянский специалист всегда корректен, отмечает достоинства соперников и старается нивелировать критику своих футболистов.

– После игры с «Арсеналом» главный тренер «Зенита» отметил, что Олег Шатов был готов лишь на один тайм. Не логичнее было бы дать ему выйти на замену, когда соперник уже подустал, и свои скоростные качества и умение разогнать атаку с фланга восстановившийся после травмы футболист мог бы использовать?

– Мне кажется, что Манчини все еще экспериментирует с составом и ищет тот оптимальный, который будет бороться за чемпионство в Премьер-лиге и добывать победы в еврокубках. Выпуская Шатова в стартовом составе, главный тренер наверняка надеялся, что «Зенит» будет играть в свой фирменный скоростной футбол, в котором Олег чувствует себя превосходно. Этого не произошло, и Шатов просто выпал из игры. Не было привычного взаимодействия с Доменико Кришито, Себастьяном Дриусси и Александром Кокориным. Вообще, Шатову нужно очень постараться для того, чтобы вернуть былые кондиции и снова почувствовать вкус игры. Пока Олег лишь отдаленно напоминает того Шатова, которого мы привыкли видеть. Манчини – молодец, что не стал акцентировать внимание на том, что футболист сыграл не так, как он хотел. Тренер показал, что по-прежнему рассчитывает на игрока.

– Во втором тайме вместо Шатова вышел Артем Дзюба. Вроде бы, он уже стал вписываться в игру «Зенита», но во встрече с «Арсеналом» ничем себя не проявил…

– При прежних тренерах Дзюба всегда был на острие атаки, а в подыгрыше были такие мастера, как Халк, Аксель Витсель и Данни. С новыми партнерами пока такого взаимодействия у Артема не получается. Он ведь очень зависимый от партнеров форвард. В игре с «Арсеналом» полузащитники «Зенита» просто не справлялись со своими обязанностями. Не только Дзюбу, но и других нападающих мячами не снабжали. В результате разгонять атаки из глубины приходилось Александру Кокорину, который в начале второго тайма взял игру на себя.

– Манчини после поражения от «Арсенала» посетовал даже не на то, что многие зенитовцы провели много времени в национальных сборных, а на то, что они вернулись в его распоряжение в разное время…

– Конечно, в такой ситуации приводить команду к общему знаменателю сложно, но в этом и заключается мастерство тренера. В ведущих европейских клубах научились решать эту проблему, хотя там гораздо больше игроков улетают на отборочные матчи в Южную Америку! Удивительно, но в игре с «Арсеналом» в первом тайме не бежали ни те, кто был в сборных, ни те, кто оставался в «Зените». Это были худшие 45 минут при Манчини. Даже в проигранном кубковом матче с «Динамо» команда играла совсем по-другому.

– После того, как Манчини отказался от услуг Жулиано, в команде практически не осталось футболиста, который за счет индивидуального мастерства мог бы решить исход матча в вязкой позиционной игре. Причем Кристиана Нобоа главный тренер даже в заявку на матчи не вносит…

– Не стоит сравнивать Нобоа с Жулиано. Бразилец действительно был тем игроком, который в одиночку мог решить исход встречи. Мог обыграть любого опекуна один в один, отдать голевую передачу или сам забить. Сегодня такого футболиста не видно, хотя, возможно, подобная роль изначально отводилась Леандру Паредесу. Отсюда и недостаточное давление на соперника, который выстраивает эшелонированную оборону у своих ворот. В первых матчах здорово действовал Далер Кузяев, но сейчас у него, похоже, накопилась усталость.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (2)
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Garrincha58
1508305042
а что может сделать Манчини если в команде нет игроков европейского уровня те кто сейчас играет они все для решения задач в ФНЛ ну или почти все, вот он и экспериментирует Кузяев блеснул в пару тройку матчей и опять превратился в посредственность тоже самое и про Кокорина Шатов тот вообще так сдал что в пору от него избавляться Терехин играет постоянно поперек поля точно также играл Юсупов и где он сейчас Смольников не умеет ничего в атаке и еще не успевает в защиту у него нет элементарных навыков в игре в атаке ни обводки ни навесов ни удара только падает и корчится от боли Полоз тоже не игрок который может взять игру на себя что касается Дриусси так таких Дриусси и в России пруд пруди Ригони тоже не ахти из всех аргентинцев мне больше всех импонирует Краневиттер цепкий всегда старается играть сразу вперед не то что Паредес часто тормозит развитие атаки он игрок настроения Мевля ни чем не лучше Нету, Кришито тоже сдал часто проваливается в защите вот и что делать тренеру?один Лунев вне конкуренции!
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