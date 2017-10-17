Фред рассчитывает добыть шесть очков для «Шахтера» в матчах с «Фейеноордом»

Полузащитник «Шахтера» Фред поделился мнением о сильных сторонах предстоящего соперника по матчу Лиги чемпионов «Фейеноорда». Бразилец отметил, что голландский коллектив особенно силен своей командной игрой.

«Мы постарались как можно детальнее изучить «Фейеноорд», понимая, что это сильная команда, где собраны амбициозные футболисты. Сложно выделить кого-то одного. Наши тренеры считают, что соперник силен прежде всего своим коллективизмом.

Наша команда серьезно настраивается на предстоящий матч. Мы прекрасно понимаем, что каждое набранное очко приближает нас к плей-офф, а шесть очков в спарке с «Фейеноордом” – тем более. Все осознают, насколько сложной будет эта игра, но мы все же надеемся победить», – сказал Фред перед матчем.

Игра третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Фейеноорд» – «Шахтер» состоится во вторник, 17 октября, в 21:45 по московскому времени.