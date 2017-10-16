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    В Англии предполагают, что Моуринью давит на «Манчестер Юнайтед», чтобы ускорить процесс продления контракта

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подталкивает клуб к активизации переговоров по новому контракту.

    На прошлой неделе таблоид Sun сообщил, что манкунианцы планируют заключить с португальским специалистом договор на сумму 65 миллионов фунтов стерлингов с самой прибыльной структурой бонусов в футболе.

    Тем не менее последние комментарии Моуринью можно рассматривать как вызов для «МЮ», чтобы привести свой план в действие.

    «Я могу сказать, что я все еще тренер с вопросами, амбициями, желанием делать что-то новое. Не думаю, а точнее, я уверен, что я не завершу свою карьеру в «Манчестер Юнайтед», – сказал Моуринью.

    Действующее соглашение 54-летнего португальца рассчитано до конца июня 2019 года.

    Источник: Tribalfootball

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    16.10.2017 18:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      red-killer 16 октября 2017, 18:41

      Ну жуууууук)))))))))

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    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 18:24

      Моуринью знает себе цену.*

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