В Англии предполагают, что Моуринью давит на «Манчестер Юнайтед», чтобы ускорить процесс продления контракта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подталкивает клуб к активизации переговоров по новому контракту.

На прошлой неделе таблоид Sun сообщил, что манкунианцы планируют заключить с португальским специалистом договор на сумму 65 миллионов фунтов стерлингов с самой прибыльной структурой бонусов в футболе.

Тем не менее последние комментарии Моуринью можно рассматривать как вызов для «МЮ», чтобы привести свой план в действие.

«Я могу сказать, что я все еще тренер с вопросами, амбициями, желанием делать что-то новое. Не думаю, а точнее, я уверен, что я не завершу свою карьеру в «Манчестер Юнайтед», – сказал Моуринью.

Действующее соглашение 54-летнего португальца рассчитано до конца июня 2019 года.