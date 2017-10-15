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Орлов: «Главный соперник «Зенита» – он сам»

15 октября 2017, 13:12
8

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

– Как смотрится «Арсенал» при Божовиче?

– Божович – профессионал. А собранные в «Арсенале» ребята прекрасно понимают, за что играют. Но определенный потолок у них все же существует. Не случайно их трансферная цена не так высока, как у тех же зенитовцев. Но у «Зенита» знаете кто сейчас самый главный соперник? Он сам!

Если с «Арсеналом» он сыграет процентов на 90 своих возможностей, его будет трудно остановить. Я убежден, что те тысяч 35-40 болельщиков, что придут на стадион погонят команду вперед. Так что матч должен быть хорошим.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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smersh45
1508063024
полностью согласен удачи Зениту!
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acer2003
1508064624
Матч должен получиться ! Ждём зрелищной игры !!!
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Taps
1508068792
Уберите, наконец, этого драного баклана. Старый маразматик из прошлого века.
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Derzkiy1
1508070349
РФС говно как и Зенит
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APchelov
1508071425
Как обычно. Интересно, сколько раз Геннадий Сергеич произносил эту фразу? )
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insider_retro
1508073869
Как раз трансферная цена чаще СЛУЧАЙНА!!! А высота цены зависит от жадности агента и возможности клуба содержать игрока-мечту-надежду!!...))
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eleng
1508073953
Серьезный анализ, как всегда точный расчёт %, именно 90, а не 85 или 92. «Отлученный» Орлов находит себя в - интервью от «эксперта» )))
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VVM1964
1508093651
КАК В " ВОДУ ГЛЯДЕЛ - " ОТЛИЧНЫЙ МАТЧ " , А РЕЗУЛЬТАТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ .
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