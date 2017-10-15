Орлов: «Главный соперник «Зенита» – он сам»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

– Как смотрится «Арсенал» при Божовиче?

– Божович – профессионал. А собранные в «Арсенале» ребята прекрасно понимают, за что играют. Но определенный потолок у них все же существует. Не случайно их трансферная цена не так высока, как у тех же зенитовцев. Но у «Зенита» знаете кто сейчас самый главный соперник? Он сам!

Если с «Арсеналом» он сыграет процентов на 90 своих возможностей, его будет трудно остановить. Я убежден, что те тысяч 35-40 болельщиков, что придут на стадион погонят команду вперед. Так что матч должен быть хорошим.