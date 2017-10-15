Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов: «Главный соперник «Зенита» – он сам»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ между «Зенитом» и тульским «Арсеналом».

    Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    – Как смотрится «Арсенал» при Божовиче?

    – Божович – профессионал. А собранные в «Арсенале» ребята прекрасно понимают, за что играют. Но определенный потолок у них все же существует. Не случайно их трансферная цена не так высока, как у тех же зенитовцев. Но у «Зенита» знаете кто сейчас самый главный соперник? Он сам!

    Если с «Арсеналом» он сыграет процентов на 90 своих возможностей, его будет трудно остановить. Я убежден, что те тысяч 35-40 болельщиков, что придут на стадион погонят команду вперед. Так что матч должен быть хорошим.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2017 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 15 октября 2017, 16:25

      Серьезный анализ, как всегда точный расчёт %, именно 90, а не 85 или 92. «Отлученный» Орлов находит себя в - интервью от «эксперта» )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 16:24

      Как раз трансферная цена чаще СЛУЧАЙНА!!!
      А высота цены зависит от жадности агента и возможности клуба содержать игрока-мечту-надежду!!...))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 октября 2017, 15:43

      Как обычно. Интересно, сколько раз Геннадий Сергеич произносил эту фразу? )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 15 октября 2017, 15:25

      РФС говно как и Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1367

      Taps 15 октября 2017, 14:59

      Уберите, наконец, этого драного баклана.
      Старый маразматик из прошлого века.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 октября 2017, 13:50

      Матч должен получиться ! Ждём зрелищной игры !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 15 октября 2017, 13:23

      полностью согласен удачи Зениту!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11