Жоаозиньо считает, что «Краснодар» в матче с ЦСКА заслужил победу

Футболист «Краснодара» Жоаозиньо дал комментарий после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Южанин назвал итоговый счет встречи неправильным.

– Впечатления, наверное, неприятные. Из-за чего уже 3-й матч «Краснодар» не забивает?

– Да, впечатления нехорошие. Сегодня мы играли хорошо, создали много моментов, но не повезло, это бывает в футболе.

– Сегодня «Краснодар» физически или психологически просел?

– Нет, физически команда готова.

– Счет по игре?

– Думаю, счет не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло.

– Согласны, что «Краснодар» создает остроту за счет индивидуальных действий, а не командных?

– Нет, команда тоже есть.