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    Жоаозиньо считает, что «Краснодар» в матче с ЦСКА заслужил победу

    Футболист «Краснодара» Жоаозиньо дал комментарий после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Южанин назвал итоговый счет встречи неправильным.

    – Впечатления, наверное, неприятные. Из-за чего уже 3-й матч «Краснодар» не забивает?

    – Да, впечатления нехорошие. Сегодня мы играли хорошо, создали много моментов, но не повезло, это бывает в футболе.

    – Сегодня «Краснодар» физически или психологически просел?

    – Нет, физически команда готова.

    – Счет по игре?

    – Думаю, счет не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло.

    – Согласны, что «Краснодар» создает остроту за счет индивидуальных действий, а не командных?

    – Нет, команда тоже есть.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.10.2017 22:36
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 15 октября 2017, 13:46

      Везет сильнейшим!

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 октября 2017, 13:42

      Где там великий Смолов?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 10:41

      В ворота надо попадать, малявка, а не лупить куда попало.

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 15 октября 2017, 09:25

      А вот судя по цифрам на табло выиграл тот, кто хоть как-то мячик в сетку затолкнул. И это не ВЫ)))
      "Думаю, счет не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло."
      И везет,кстати, сильнейшим!)))

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > SunRomeS 15 октября 2017, 12:01

      Дело не в везении, а просто Краснодар не создал реальных проблем. Просто навалом играли. Меня удивило, как ЦСКА спокойно отыграл. Но считаю результат закономерен.

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > SPARTAK 85 15 октября 2017, 15:42

      Согласен, но все равно моменты, когда Краснодару не везло были, а так да, навал бессмысленный и никакой идеи. А мой клуб реально порадовал - планомерно разрушал, и отбивал все что летело!

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 октября 2017, 09:18

      Так не победили....

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 октября 2017, 07:48

      с Шалимовым далеко не уедете... зачем было убирать Кононова - вообще загадка...

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 15 октября 2017, 07:22

      В финале ЛЧ2010 Барса тож заслужила победы, однако выиграл Интер Муриньо

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 октября 2017, 01:25

      Как не прискорбно об этом говорить, но с таким инертным тренером у вас ничего и не получится, всегда симпатизировала Галицкому, но вот этот его шаг убрать Кононова, до сих пор понять не могу...

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 октября 2017, 00:41

      Что бы заслужить победу надо голишки забивать .........

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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 14 октября 2017, 23:45

      ЭХ! ЖОРА! ЖОРА! Скажи Галицкому пусть меняет физручишку на ТРЕНЕРА

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