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  • Жоаозиньо считает, что «Краснодар» в матче с ЦСКА заслужил победу

Жоаозиньо считает, что «Краснодар» в матче с ЦСКА заслужил победу

14 октября 2017, 22:36
17

Футболист «Краснодара» Жоаозиньо дал комментарий после матча 13 тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:1). Южанин назвал итоговый счет встречи неправильным.

– Впечатления, наверное, неприятные. Из-за чего уже 3-й матч «Краснодар» не забивает?

– Да, впечатления нехорошие. Сегодня мы играли хорошо, создали много моментов, но не повезло, это бывает в футболе.

– Сегодня «Краснодар» физически или психологически просел?

– Нет, физически команда готова.

– Счет по игре?

– Думаю, счет не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло.

– Согласны, что «Краснодар» создает остроту за счет индивидуальных действий, а не командных?

– Нет, команда тоже есть.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Жоаозиньо
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1508013378
Жоао , если команда не может реализовать четыре 100%-ных момента, победы она не заслужила. Ходи по земле. А вот почему затроллили Шалимова , никак не пойму. Думающий тренер. Команда пргрессирует, очень интересно играет, свой стиль. Чёрная полоса, надо просто немного потерпеть.
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Сержтир
1508013854
пока вы придерживаетесь правила ''кто выше бье тот краше грает''так и будите с нулями сидеть.
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Krasnodar 123
1508013922
ЭХ! ЖОРА! ЖОРА! Скажи Галицкому пусть меняет физручишку на ТРЕНЕРА
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VikNMar
1508017278
Что бы заслужить победу надо голишки забивать .........
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арейская
1508019928
Как не прискорбно об этом говорить, но с таким инертным тренером у вас ничего и не получится, всегда симпатизировала Галицкому, но вот этот его шаг убрать Кононова, до сих пор понять не могу...
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Аид666
1508042924
с Шалимовым далеко не уедете... зачем было убирать Кононова - вообще загадка...
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SunRomeS
1508048701
А вот судя по цифрам на табло выиграл тот, кто хоть как-то мячик в сетку затолкнул. И это не ВЫ))) "Думаю, счет не был правильным. Мы заслужили победу, но не повезло." И везет,кстати, сильнейшим!)))
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prezent2017
1508053316
В ворота надо попадать, малявка, а не лупить куда попало.
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sidul1
1508064169
Где там великий Смолов?
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nemolod
1508064373
Везет сильнейшим!
Ответить
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