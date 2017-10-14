«Реал» установил рекорд Примеры, победив в 13 гостевых матчах подряд

«Реал» в рамках матча восьмого тура чемпионата Испании обыграл на выезде «Хетафе» – 2:1. Эта победа стала для мадридской команды уже 13-й кряду на выезде.

Таким образом, сливочные установили новый рекорд Примеры, который до этого принадлежал «Барселоне». В 2010-11 годах сине-гранатовые выигрывали в 12 гостевых встречах подряд.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на четыре очка.