Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Реал» установил рекорд Примеры, победив в 13 гостевых матчах подряд

    «Реал» в рамках матча восьмого тура чемпионата Испании обыграл на выезде «Хетафе» – 2:1. Эта победа стала для мадридской команды уже 13-й кряду на выезде.

    Таким образом, сливочные установили новый рекорд Примеры, который до этого принадлежал «Барселоне». В 2010-11 годах сине-гранатовые выигрывали в 12 гостевых встречах подряд.

    На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2017 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 октября 2017, 20:47

      Лутче игру свою исправили... футболе деньги не все решает уже... воспитаники бой доют любому клубу...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1341

      САНЁК17 > de bruyne 14 октября 2017, 21:29

      Я с вами согласен,игра отвратительно.Где тот игра когда папа Карло руководил.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11