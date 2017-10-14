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    Клопп: «Ливерпуль» никогда бы так не сыграл, но для «МЮ» это нормально»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в рамках 8-го тура АПЛ прокомментировал действия соперника.

    «Ливерпуль» никогда бы так не сыграл, но для «МЮ» это нормально», – сказал немец после встречи на «Энфилде».

    Статистика матча по версии официального сайта Премьер-лиги:

    Владение мячом: 62,2% – 37,8%

    Удары в створ ворот: 5 – 1

    Удары в сторону ворот: 19 – 6

    Передачи: 578 – 354

    Угловые: 7 – 3

    Желтые карточки: 0 – 2

    Фолы: 7 – 13

    Источник: BBC

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    14.10.2017 16:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32

      int5 15 октября 2017, 14:28

      Это у немца от без силия,сколько они там уже не выигрывали?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 15 октября 2017, 01:01

      Ливеру победа была гораздо нужней, чем МЮ. Если бы Манчестер стал бороться за инициативу, получилась бы мясорубка с травмами и, возможно, удалениями. А этого нам не надо. Хотелось бы конечно увидеть побольше активности в атаке, но в принципе, Жозе всё сделал правильно. Надо беречь силы.

      1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 14 октября 2017, 17:13

      Ливерпуль - спартак 4-2

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Басмачи 14 октября 2017, 17:31

      4 понятно, а 2 откуда?

      1
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      ...
      Рейтинг: +157

      Ali77 > diadushka 14 октября 2017, 18:01

      2 в уме)

      3
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 14 октября 2017, 17:00

      Посмотрел эту игру , "Энфилд" - красный монолит. Спатаку , чтобы привезти оттуда очки, нужно будет выпрыгнуть из трусов два раза .

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 14 октября 2017, 16:58

      Ливерпуль играл сильнее

      1
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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > lekseij2007 14 октября 2017, 23:46

      Согласен с Бубновским, что Мавр сушит игры с сильными командами, но может в этом и его СИЛА, ведь при не очень выразительных играх , положение дел весьма не плохое- 2 -е место...

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