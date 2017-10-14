Клопп: «Ливерпуль» никогда бы так не сыграл, но для «МЮ» это нормально»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в рамках 8-го тура АПЛ прокомментировал действия соперника.

«Ливерпуль» никогда бы так не сыграл, но для «МЮ» это нормально», – сказал немец после встречи на «Энфилде».

Статистика матча по версии официального сайта Премьер-лиги:

Владение мячом: 62,2% – 37,8%

Удары в створ ворот: 5 – 1

Удары в сторону ворот: 19 – 6

Передачи: 578 – 354

Угловые: 7 – 3

Желтые карточки: 0 – 2

Фолы: 7 – 13