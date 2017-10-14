Клопп: «Ливерпуль» никогда бы так не сыграл, но для «МЮ» это нормально»

Это у немца от без силия,сколько они там уже не выигрывали?
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Манчестер Юнайтед» в рамках 8-го тура АПЛ прокомментировал действия соперника.
«Ливерпуль» никогда бы так не сыграл, но для «МЮ» это нормально», – сказал немец после встречи на «Энфилде».
Статистика матча по версии официального сайта Премьер-лиги:
Владение мячом: 62,2% – 37,8%
Удары в створ ворот: 5 – 1
Удары в сторону ворот: 19 – 6
Передачи: 578 – 354
Угловые: 7 – 3
Желтые карточки: 0 – 2
Фолы: 7 – 13