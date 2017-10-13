ЦСКА взял на матч против «Краснодара» 16 игроков

Московский ЦСКА отправился на матч 13-го тура РФПЛ против «Краснодара». В заявку команды вошло 16 футболистов.

Напомним, встреча пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом:

Вратари: Акинфеев, Помазун.

Защитники: А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Щенников.

Полузащитники: Вернблум, Миланов, Натхо, Кучаев, Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Жамалетдинов, Оланаре, Чалов.