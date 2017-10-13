Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА взял на матч против «Краснодара» 16 игроков

13 октября 2017, 17:32
16

Московский ЦСКА отправился на матч 13-го тура РФПЛ против «Краснодара». В заявку команды вошло 16 футболистов.

Напомним, встреча пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом:

Вратари: Акинфеев, Помазун.

Защитники: А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Щенников.

Полузащитники: Вернблум, Миланов, Натхо, Кучаев, Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Жамалетдинов, Оланаре, Чалов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
prezent2017
1507905489
Не густо! Остальные разбежались?
Ответить
SunRomeS
1507906419
Остальные травмированы. Остается только надеяться, что молодежь не подкачает, а так в принципе норм, сколько лет уже так играем....
Ответить
_Kesh_Suntar_
1507907937
Че играем по схеме 4 - 4 - 2!
Ответить
rostik-100
1507911174
Нормально, пусть Кучаев, Чалов, Жамалетдинов и Гордюшенко играют. Парням шанс. Зато точно уверен, они будут рвать изо всех сил, а что получится, посмотрим.
Ответить
Gullit 76
1507912632
Не впечатляет,похоже это последний шанс Шалимова.Если и тут не воспользуется шансом - надо увольнять!А Цска удачи в ЛЧ!
Ответить
cska-62
1507921963
Без Головина, Дзагоева и Василия... Держитесь, ребята! Что делать...:-(((
Ответить
volfrik
1507953863
Пора бы уже ЦСКА хоть пару голов в одном матче забить!!!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1507958435
главное чтоб не меньше 8 осталось)
Ответить
vovan55
1507963024
у д а ч и !!!
Ответить
Nerlinger
1507964914
Хреновато... Оптимизма особо не вселяет... Но посмотрим. Удачи!!! Кто знает куда Макаров запропастился?
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
3
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
3
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
4
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
1
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
8
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+