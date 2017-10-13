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    ЦСКА взял на матч против «Краснодара» 16 игроков

    Московский ЦСКА отправился на матч 13-го тура РФПЛ против «Краснодара». В заявку команды вошло 16 футболистов.

    Напомним, встреча пройдет завтра в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом:

    Вратари: Акинфеев, Помазун.

    Защитники: А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Щенников.

    Полузащитники: Вернблум, Миланов, Натхо, Кучаев, Гордюшенко.

    Нападающие: Витиньо, Жамалетдинов, Оланаре, Чалов.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.10.2017 17:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 октября 2017, 10:08

      Хреновато... Оптимизма особо не вселяет... Но посмотрим. Удачи!!! Кто знает куда Макаров запропастился?

      1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM > Nerlinger 14 октября 2017, 10:30

      Лечится после травмы!!!

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 14 октября 2017, 09:37

      у д а ч и !!!

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 14 октября 2017, 08:20

      главное чтоб не меньше 8 осталось)

      2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 14 октября 2017, 07:04

      Пора бы уже ЦСКА хоть пару голов в одном матче забить!!!

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 октября 2017, 22:12

      Без Головина, Дзагоева и Василия... Держитесь, ребята! Что делать...:-(((

      7
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > cska-62 14 октября 2017, 00:16

      :-))))быкам хвост приделать.желательно без травм и коням и быкам

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 октября 2017, 19:37

      Не впечатляет,похоже это последний шанс Шалимова.Если и тут не воспользуется шансом - надо увольнять!А Цска удачи в ЛЧ!

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 октября 2017, 19:30

      А пусть молодежь доказывает. Головин-пример. А нет, будут как Прудников до окончания карьеры болтаться по командам второй десятки..

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 13 октября 2017, 19:24

      боюсь, креатива может не хватить.

      1
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 13 октября 2017, 19:12

      Нормально, пусть Кучаев, Чалов, Жамалетдинов и Гордюшенко играют. Парням шанс. Зато точно уверен, они будут рвать изо всех сил, а что получится, посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +67580

      portero 13 октября 2017, 19:08

      всё предсказуемо, но не для Шалимова

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