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    Хашиг: «Можно долго спорить на счет ВАР, но прогресс не остановишь»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал о причинах, по которым его клуб станет первым в тестировании новой технологии – видеопощника арбитра.

    – Как будет проходить адаптация арбитров – главного и его видеопомощника к новой аппаратуре? На каком-либо из предыдущих матчей?

    – По этому вопросу вам лучше обратиться в судейский комитет.

    – В РФС заявили о введении системы ВАР в действие со следующего сезона. Вы намерены устроить технологическую революцию?

    – Здесь можно долго спорить, но прогресс не остановишь. Мы знаем, что есть точка зрения, в соответствии с которой приятно обсуждать судейские ошибки, а не футбол. Мы с такой точкой зрения не согласны. Любая введенная система должна проходить тестирование, и мы согласились быть первыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2017 10:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 13 октября 2017, 10:50

      ...считаю,что это здорово! ИМХО.

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