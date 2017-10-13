Хашиг: «Можно долго спорить на счет ВАР, но прогресс не остановишь»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал о причинах, по которым его клуб станет первым в тестировании новой технологии – видеопощника арбитра.

– Как будет проходить адаптация арбитров – главного и его видеопомощника к новой аппаратуре? На каком-либо из предыдущих матчей?

– По этому вопросу вам лучше обратиться в судейский комитет.

– В РФС заявили о введении системы ВАР в действие со следующего сезона. Вы намерены устроить технологическую революцию?

– Здесь можно долго спорить, но прогресс не остановишь. Мы знаем, что есть точка зрения, в соответствии с которой приятно обсуждать судейские ошибки, а не футбол. Мы с такой точкой зрения не согласны. Любая введенная система должна проходить тестирование, и мы согласились быть первыми.