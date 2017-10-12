Динь считает, что сборная Франции может выиграть ЧМ-2018

Защитник сборной Франции и «Барселоны» Люка Динь заявил, что его команда может выиграть чемпионат мира-2018. По мнению игрока, французы обладают необходимым для этого подбором футболистов.

«У нас собралась такая команда, с которой в России вполне можно победить. Чувствую наш потенциал и большие амбиции. Однако есть и другие команды, с которыми следует считаться. Чтобы их нейтрализовать, мы должны много и упорно работать», – сказал француз.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.