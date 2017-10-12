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    Динь считает, что сборная Франции может выиграть ЧМ-2018

    Защитник сборной Франции и «Барселоны» Люка Динь заявил, что его команда может выиграть чемпионат мира-2018. По мнению игрока, французы обладают необходимым для этого подбором футболистов.

    «У нас собралась такая команда, с которой в России вполне можно победить. Чувствую наш потенциал и большие амбиции. Однако есть и другие команды, с которыми следует считаться. Чтобы их нейтрализовать, мы должны много и упорно работать», – сказал француз.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Goal.com

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    12.10.2017 22:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      Масоха 13 октября 2017, 06:53

      С таким составом, ничего удивительного!

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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 12 октября 2017, 22:25

      Да , я уверен что до полуфинала франки дойдут, я знаю

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