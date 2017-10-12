Уткин высмеял новую станцию метро «ЦСКА»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин обратил внимание на цветовую гамму станции метро «ЦСКА», которая близка к завершению строительства.

«С какой заботой выбрана цветовая гамма! Белое на красном, благородно. Мне очень нравится новая станция метро. Очень», — написал Уткин на своей странице в твиттере.

Напомним, что открытие станции «ЦСКА» состоится в ноябре этого года.