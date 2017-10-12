Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уткин высмеял новую станцию метро «ЦСКА»

    Известный футбольный комментатор Василий Уткин обратил внимание на цветовую гамму станции метро «ЦСКА», которая близка к завершению строительства.

    «С какой заботой выбрана цветовая гамма! Белое на красном, благородно. Мне очень нравится новая станция метро. Очень», — написал Уткин на своей странице в твиттере.

    Напомним, что открытие станции «ЦСКА» состоится в ноябре этого года.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 18:29
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1306

      Артурка32 13 октября 2017, 09:11

      а в чем то он прав..... ну реально убого сделали
      лучше бы красивые граффити нарисовали как на ВЭБ арене
      очень бедно и тускло выглядит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 13 октября 2017, 07:56

      Вася всё не успокаивается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 13 октября 2017, 02:16

      ну а действительно...ничего армейского

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 13 октября 2017, 00:08

      Хватит уже вспоминать этого человека на страницах спортивных изданий.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 12 октября 2017, 23:55

      уволенный неудачник комментатор.....последнее время у него фонтан из какашек бьет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 октября 2017, 23:43

      Буквы рельефные, их боковые стороны покрашены синим.
      На другой стороне точно такая же надпись но на синем фоне с красными боковинками букв
      А Вася - дурак

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 октября 2017, 23:01

      В зеркало бы лучше посмотрел, критик - на рожу пропитую и курдюк отхаванный

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 12 октября 2017, 22:15

      Надо было еще слепить лошадку,везущую хворосту воз...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > Alex Flash 12 октября 2017, 23:02

      Согласен, а для полноты картины к возу привязать свинью.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 12 октября 2017, 21:21

      Скоро даже малыши в песочнице васиного двора будут желать набить ему морду

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 12 октября 2017, 21:11

      Если посмотреть на станцию целиком, то цветовая гамма там вполне отличная, и сделана она по всем канонам ЦСКА
      Уткин даже полностью станции не видел, а смеет открывать свой поганый рот и насмехаться! Если присмотреться, то сам контур объёмных букв(по бокам и внутри) синего цвета! Так было всегда в истории ЦСКА: красный фон, белые буквы, синий контур!
      Посмотрите на надпись хоккейного ЦСКА и вы всё поймёте.

      9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11