Уткин высмеял новую станцию метро «ЦСКА»

а в чем то он прав..... ну реально убого сделали
лучше бы красивые граффити нарисовали как на ВЭБ арене
очень бедно и тускло выглядит
Известный футбольный комментатор Василий Уткин обратил внимание на цветовую гамму станции метро «ЦСКА», которая близка к завершению строительства.
«С какой заботой выбрана цветовая гамма! Белое на красном, благородно. Мне очень нравится новая станция метро. Очень», — написал Уткин на своей странице в твиттере.
Напомним, что открытие станции «ЦСКА» состоится в ноябре этого года.
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— Василий Уткин (@radioutkin) 11 октября 2017 г.