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    Мартынов: «В основе «Краснодара» нет звезд. Все нормальные мужики»

    Защитник «Краснодара» Илья Мартынов, который ранее был включен в топ-60 лучших игроков 2000 года, поделился мнением о футболистах основного состава «быков».

    «С основой «Краснодара» еще не тренировался, но пересекался во время лечения. Немного пообщался со всеми, а примеров для подражания у меня никогда не было, чтобы на кого-то равняться.

    А в основе «Краснодаре» мне показалось, что все адекватные, и нет такого, чтобы прямо звезды. Это нормальные мужики», – сказал Мартынов.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2017 12:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 13:17

      Галицкий на правильном пути. Удачи Краснодару !

      2
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      Рейтинг: +25028

      bset 12 октября 2017, 12:57

      Вот так и живем. Быть звездой - плохо. Быть мужиком в родном болоте - круто. Да и платят тут больше, чем в Европе. Зачем расти?

      -2
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      Рейтинг: +1171

      Argon > bset 12 октября 2017, 13:29

      Причем тут плата или переход в Европу?

      0
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      Рейтинг: +25028

      bset > Argon 12 октября 2017, 17:04

      А к чему высказывание "Нет звезд". Радость за то, что нет по-настоящему топовых игроков, которые хотят чего-то достичь? Сомнительная радость. А если речь о повышенном чувстве собственной важности, то это совсем не так называется.

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      Рейтинг: +1171

      Argon > bset 13 октября 2017, 17:29

      Так он говорит, что нет звезд в том плане, что нет зазвездившихся и зажравшихся. Что в команде все адекватные и ему в ней комфортно. И ничего не сказано про отсутствие желания что-то достичь.
      И я сомневаюсь, что ему платят больше чем в Европе.

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