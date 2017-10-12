Мартынов: «В основе «Краснодара» нет звезд. Все нормальные мужики»

Защитник «Краснодара» Илья Мартынов, который ранее был включен в топ-60 лучших игроков 2000 года, поделился мнением о футболистах основного состава «быков».

«С основой «Краснодара» еще не тренировался, но пересекался во время лечения. Немного пообщался со всеми, а примеров для подражания у меня никогда не было, чтобы на кого-то равняться.

А в основе «Краснодаре» мне показалось, что все адекватные, и нет такого, чтобы прямо звезды. Это нормальные мужики», – сказал Мартынов.