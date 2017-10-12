Иньеста не сомневался, что сможет договориться с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о трудностях, которые были в переговорах с руководством клуба о продлении его контракта. По словам футболиста, он никогда не сомневался, что им удастся найти компромисс.

«В нашей истории с «Барселоной» бывало разное. Несмотря на то, что я всю жизнь играю в «Барселоне» и тысячу раз уже говорил, что представляю свою спортивную жизнь только здесь.

Лично я никогда не раздумывал на тему того, что мы не придем к соглашению, однако бывали сложные ситуации. Некоторые из них не для публичных заявлений, о них знают только в ближайшем окружении.

В этой истории было то, что затрагивало мои чувства. Был даже момент, когда мы с клубом могли пойти в разные стороны. Я никогда не хотел шума вокруг этой ситуации, но понимаю и позицию клуба, которая для меня казалось странной.

Есть такие люди, которые пользуются этим, чтобы накалить обстановку с выгодой для себя. Мне не оставалось ничего иного, как ждать нужного момента», – рассказал Иньеста Catalunya Radio.

Напомним, на днях стало известно о том, что стороны договорились о продлении контракта до конца карьеры футболиста.