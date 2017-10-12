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    Иньеста не сомневался, что сможет договориться с «Барселоной»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о трудностях, которые были в переговорах с руководством клуба о продлении его контракта. По словам футболиста, он никогда не сомневался, что им удастся найти компромисс.

    «В нашей истории с «Барселоной» бывало разное. Несмотря на то, что я всю жизнь играю в «Барселоне» и тысячу раз уже говорил, что представляю свою спортивную жизнь только здесь.

    Лично я никогда не раздумывал на тему того, что мы не придем к соглашению, однако бывали сложные ситуации. Некоторые из них не для публичных заявлений, о них знают только в ближайшем окружении.

    В этой истории было то, что затрагивало мои чувства. Был даже момент, когда мы с клубом могли пойти в разные стороны. Я никогда не хотел шума вокруг этой ситуации, но понимаю и позицию клуба, которая для меня казалось странной.

    Есть такие люди, которые пользуются этим, чтобы накалить обстановку с выгодой для себя. Мне не оставалось ничего иного, как ждать нужного момента», – рассказал Иньеста Catalunya Radio.

    Напомним, на днях стало известно о том, что стороны договорились о продлении контракта до конца карьеры футболиста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 09:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 октября 2017, 11:36

      А когда он закончит карьеру никто не знает! Т.е. контракт бессрочный???

      1
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 > Алекс 914 12 октября 2017, 11:38

      Да, ему лишь необходимо к концу каждого сезона, до 30 апреля, сообщать руководству - собирается ли он играть следующий год или уже закончит.

      1
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 > Gerecht165 12 октября 2017, 11:40

      В общем стал обычным работягой по найму!

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      Рейтинг: +1596

      koli4ka > Алекс 914 12 октября 2017, 18:45

      Обычной работягой у нас стал Неймар да Силва Сантуш Джунор, а Андрюха Инь. все же ПРОФИ с больших букв...

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 12 октября 2017, 11:33

      Футбольного долголетия, здоровья и дальнейших успехов в Барселоне!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > chempion_cska 3 ноября 2017, 18:12

      пламенный тебе привет,определенного цвета собеседник мой..... хотя .какой собеседник ? так..... уличная шавка,которой однажды хвост поджали,на самолюбии сыграли... из за таких пидоров как ты ,страны проигрывали свои войны...я смотрю ,успехов ты не добился с недавних пор ?

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