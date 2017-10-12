Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Реал» не будет покупать игрока на замену Карвахалю

    В «Реале» не планируют приобретать футболиста на позицию правого защитника, несмотря на проблемы со здоровьем у Даниэля Карвахаля.

    Напомним, что у испанца диагностированы проблемы с сердцем. Игрок выбыл на неопределенный срок.

    Руководство мадридского клуба надеется, что Карвахаль сможет поправиться в относительно короткие сроки.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 01:21
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 12 октября 2017, 09:51

      Ну они, кагбэ, и НЕ МОГУТ никого купить в ближайшие 2,5 месяца..) Или "относительно короткие сроки" - это побольше?) Полгода?
      А если у чувака проблема не решится до января - наверняка возьмут кого-то..

      А то прямо им все предлагают купить сейчас, а они - НЕТ! Мы не хотим!
      "Не дают - вот и не надо"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 октября 2017, 06:51

      чо за бред? скоро играть в королевском клубе будет некому...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11