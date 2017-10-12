«Реал» не будет покупать игрока на замену Карвахалю

В «Реале» не планируют приобретать футболиста на позицию правого защитника, несмотря на проблемы со здоровьем у Даниэля Карвахаля.

Напомним, что у испанца диагностированы проблемы с сердцем. Игрок выбыл на неопределенный срок.

Руководство мадридского клуба надеется, что Карвахаль сможет поправиться в относительно короткие сроки.