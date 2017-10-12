«Реал» не будет покупать игрока на замену Карвахалю

Ну они, кагбэ, и НЕ МОГУТ никого купить в ближайшие 2,5 месяца..) Или "относительно короткие сроки" - это побольше?) Полгода?
А если у чувака проблема не решится до января - наверняка возьмут кого-то..
А то прямо им все предлагают купить сейчас, а они - НЕТ! Мы не хотим!
"Не дают - вот и не надо"
В «Реале» не планируют приобретать футболиста на позицию правого защитника, несмотря на проблемы со здоровьем у Даниэля Карвахаля.
Напомним, что у испанца диагностированы проблемы с сердцем. Игрок выбыл на неопределенный срок.
Руководство мадридского клуба надеется, что Карвахаль сможет поправиться в относительно короткие сроки.