В Голландии футболист не забил в пустые ворота, находясь один в штрафной площади

Футболист «Харкемасе Бойз» Ауке Схевинк, выступающего в третьем голландском дивизионе, в матче 7-го тура против «Капеля» (2:3) не смог забить в пустые ворота, находясь в одиночестве в штрафной площади.

После паса из глубины Схевинк обыграл вратаря, но не попал по пустым воротам с 10-ти метров.

На данный момент команды имеют в активе равное количество очков, находясь на восьмом и девятом местах.