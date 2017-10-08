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    В Голландии футболист не забил в пустые ворота, находясь один в штрафной площади

    Футболист «Харкемасе Бойз» Ауке Схевинк, выступающего в третьем голландском дивизионе, в матче 7-го тура против «Капеля» (2:3) не смог забить в пустые ворота, находясь в одиночестве в штрафной площади.

    После паса из глубины Схевинк обыграл вратаря, но не попал по пустым воротам с 10-ти метров.

    На данный момент команды имеют в активе равное количество очков, находясь на восьмом и девятом местах.

    Источник: Twitter

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    08.10.2017 22:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 октября 2017, 10:53

      в РФПЛ вздохнули с облегчением не одни такие))

      1
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      Рейтинг: +6631

      ALeX-161-rus 9 октября 2017, 08:56

      Бить будут сильно,кто не в доле)))

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 9 октября 2017, 08:17

      Да таких раскривушек полно))

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 9 октября 2017, 07:26

      Даже тут под комментариями пишем про Мутко и Про брата Кержакова, а Кержаков то лучший бомбардир Российской Премьер лиги, а это я так думаю игра была продана , вот и не забил, тем самым кэф был большой ведь выигрывали со счетом 2:0, а закончился матч 2:3, высокие коэффециент и выигрыш соответственно

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 9 октября 2017, 02:41

      Бывает......))))

      0
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 9 октября 2017, 01:02

      Брат Кержакова, ты ли это? Этого футболиста должен срочно купить какой-нибудь клуб РФПЛ, пока Реал его к себе не заманил. А потом конечно же нужно натурализировать этого наследника Кержакова в сборной России.

      -1
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 9 октября 2017, 00:17

      В клуб Никиты Баженова! Третье место !

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 октября 2017, 22:33

      Г-н Мутко! Как там с натурализацией этого футболиста? Что-то подобное мы регулярно видим. И гадаем, играют наши игроки в футбол или в регби?!

      2
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      Рейтинг: +520

      Boozman 8 октября 2017, 22:29

      Ну ставка горела у человека, что такого-то

      1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 22:19

      Вот в игре с корейцами у Кокорина был момент чтобы забить, он промазал. Я так расстроился! А вот теперь смотрю : да нет , всё нормально у нас.

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