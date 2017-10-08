В Голландии футболист не забил в пустые ворота, находясь один в штрафной площади

в РФПЛ вздохнули с облегчением не одни такие))
Футболист «Харкемасе Бойз» Ауке Схевинк, выступающего в третьем голландском дивизионе, в матче 7-го тура против «Капеля» (2:3) не смог забить в пустые ворота, находясь в одиночестве в штрафной площади.
После паса из глубины Схевинк обыграл вратаря, но не попал по пустым воротам с 10-ти метров.
На данный момент команды имеют в активе равное количество очков, находясь на восьмом и девятом местах.
| Een ongelofelijke blunder in de Derde Divisie bij Harkemase Boys... Zou deze speler een beetje slapen vannacht? pic.twitter.com/wnJeHoM9fK— FOX Sports (@FOXSportsnl) 8 октября 2017 г.