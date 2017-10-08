Защитник «Реала» Эрнандес отпраздновал 20-летие в компании двух карликов, угрожавших игроку оружием

Защитник «Реала» Тео Эрнандес, которому 6 октября исполнилось 20 лет, оригинально отпраздновал день рождения.

На празднование испанец заказал торт с изображением себя в футболке мадридского клуба, а также двух карликов, которые в шуточной форме с использованием оружия организовали задержание футболиста.

В нынешнем сезоне Эрнандес провел за «Реал» в Примере два матча, не отметившись результативными действиями.