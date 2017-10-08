Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Защитник «Реала» Эрнандес отпраздновал 20-летие в компании двух карликов, угрожавших игроку оружием

    Защитник «Реала» Тео Эрнандес, которому 6 октября исполнилось 20 лет, оригинально отпраздновал день рождения.

    На празднование испанец заказал торт с изображением себя в футболке мадридского клуба, а также двух карликов, которые в шуточной форме с использованием оружия организовали задержание футболиста.

    В нынешнем сезоне Эрнандес провел за «Реал» в Примере два матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2017 17:47
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 8 октября 2017, 20:24

      Гейропеец что тут скажешь.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 октября 2017, 20:01

      Сюжет написан,осталось фильм снять!XD

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 8 октября 2017, 20:00

      Своя атмосфера...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 19:44

      Две игры сыграл и уже такое ? ФУФЛЫЖНИК !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2054

      almanev 8 октября 2017, 19:17

      Просто он фанат шоу большого русского босса)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth 8 октября 2017, 19:14

      Вот это я понимаю фантазия, а не то что там в Монте Карло накидаться. Потом он наверно показал карликам кто главный )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -22

      Cobold > myelementisearth 8 октября 2017, 20:23

      А потом наверное они ему...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 октября 2017, 19:07

      В детстве не наигрался. С малолетства всё футбол да футбол. А вот мания величия в 20 лет (см.торт)- рановато!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 октября 2017, 19:05

      Гей пати?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 октября 2017, 18:42

      и че он на днюху этим хотел показать тупость какая то лучше бы с родными дома справил и мама рада была бы

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      fadda 8 октября 2017, 18:36

      У наших звёзд в эти годы на день рождения - шлюхи,алкашка,кокаин горами.
      А тут.
      Даже как то неинтересно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > fadda 8 октября 2017, 19:34

      да не только у наших, вон в соседней теме новость про оргию с проститутками)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11