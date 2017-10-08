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    Источник: Попов в ближайшее время проведет переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее время проведет переговоры с московским клубом о продлении контракта, сообщает Gol.bg.

    Действующее соглашение 29-летнего болгарина с красно-белыми истекает летом 2018 года. За команду хавбек выступает с 2015 года.

    В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2017 17:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 19:30

      Попов очень полезный и нужный игрок для Спартака. Есть такое понятие: преемственность. Преемственность передаётся через таких игроков, даже не просто игроков , а людей, как Попов, Глушаков, Комбаров, Ребров и др. Жаль ,что многие этого не понимают. Нарушается преемственность, и команда падает вниз турнирной таблицы надолго. Начинается огульная безосновательная критика. Из-за того , что отдельно взятый Попов кому-то не нравится. Жаль , что мы мочим друг друга на эмоциях ,безосновательно. А если посмотреть объективно - Попов оченнь приличный игрок.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 октября 2017, 19:25

      ну тут смотря на каких условиях. для ротации вполне пойдет

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 8 октября 2017, 18:46

      Какое продление?! С вещами на выход!

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 октября 2017, 18:22

      Всех пенсионеров переподписывают среднего или ниже среднего уровня. Да еще с повышением зарплат, хотя во всем мире с увеличением возраста зарплата по переподписанным долгосрочным контрактам уменьшается.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 октября 2017, 18:01

      Сомневаюсь в правильности этого решения!!! Нужен более сильный и молодой легионер!!!

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      Рейтинг: +320

      ваавва > Сильвербой 8 октября 2017, 18:10

      Если честно не понимаю ,Попов так хорошо выступает в сборной ,а в Спартаке он просто другой и очень бесполезный игрок!!!

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