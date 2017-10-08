Источник: Попов в ближайшее время проведет переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее время проведет переговоры с московским клубом о продлении контракта, сообщает Gol.bg.

Действующее соглашение 29-летнего болгарина с красно-белыми истекает летом 2018 года. За команду хавбек выступает с 2015 года.

В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.