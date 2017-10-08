Источник: Попов в ближайшее время проведет переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

Попов очень полезный и нужный игрок для Спартака. Есть такое понятие: преемственность. Преемственность передаётся через таких игроков, даже не просто игроков , а людей, как Попов, Глушаков, Комбаров, Ребров и др. Жаль ,что многие этого не понимают. Нарушается преемственность, и команда падает вниз турнирной таблицы надолго. Начинается огульная безосновательная критика. Из-за того , что отдельно взятый Попов кому-то не нравится. Жаль , что мы мочим друг друга на эмоциях ,безосновательно. А если посмотреть объективно - Попов оченнь приличный игрок.
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее время проведет переговоры с московским клубом о продлении контракта, сообщает Gol.bg.
Действующее соглашение 29-летнего болгарина с красно-белыми истекает летом 2018 года. За команду хавбек выступает с 2015 года.
В нынешнем сезоне Попов провел за «Спартак» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки.