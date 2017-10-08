Канте: «Мбаппе? Думаю, у него впереди восхитительные годы»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте дал оценку партнеру по сборной Франции нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. По мнению хавбека, 18-летний футболист в ближайшие годы способен стать одним из лучших игроков в мире.

«Он делает что-то удивительное. У Килиана отличные технические качества. Мбаппе прекрасно оценивает ситуацию на поле и имеет голову на плечах. Думаю, у него впереди восхитительные годы», – заявил Канте.

Мбаппе в текущем сезоне провел в чемпионате Франции пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.