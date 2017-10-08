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Канте: «Мбаппе? Думаю, у него впереди восхитительные годы»

8 октября 2017, 11:25
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте дал оценку партнеру по сборной Франции нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. По мнению хавбека, 18-летний футболист в ближайшие годы способен стать одним из лучших игроков в мире.

«Он делает что-то удивительное. У Килиана отличные технические качества. Мбаппе прекрасно оценивает ситуацию на поле и имеет голову на плечах. Думаю, у него впереди восхитительные годы», – заявил Канте.

Мбаппе в текущем сезоне провел в чемпионате Франции пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Источник: Tribalfootball
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Челси Канте Н'Голо Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1507465432
Пацан растёт на глазах и цена на него тоже.
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