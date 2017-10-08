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    Канте: «Мбаппе? Думаю, у него впереди восхитительные годы»

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте дал оценку партнеру по сборной Франции нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе. По мнению хавбека, 18-летний футболист в ближайшие годы способен стать одним из лучших игроков в мире.

    «Он делает что-то удивительное. У Килиана отличные технические качества. Мбаппе прекрасно оценивает ситуацию на поле и имеет голову на плечах. Думаю, у него впереди восхитительные годы», – заявил Канте.

    Мбаппе в текущем сезоне провел в чемпионате Франции пять матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    08.10.2017 11:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 15:23

      Пацан растёт на глазах и цена на него тоже.

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