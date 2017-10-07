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    Источник: Роналду хочет покинуть «Реал» по окончании сезона

    Атакующий игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду не планирует оставаться в команде на следующий сезон. Португалец намерен перейти в другую команду будущим летом. Об этом сообщают связанные с окружением футболиста источники.

    Одной из причин такого желания Роналду является пассивная позиция «сливочных» по отношению к обвинениям в адрес игрока в неуплате налогов. По мнению спортсмена, клуб должен выступать в защиту игрока, а не отмалчиваться.

    Возможным вариантом продолжения карьеры называется английский «Манчестер Юнайтед», с которым определенные контакты у представителей Роналду были уже прошлым летом.

    Источник: The Sun

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    07.10.2017 08:16
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +61

      Влаан 7 октября 2017, 16:59

      Какой раз уже уходит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 7 октября 2017, 13:54

      Гинер накопил, в ЦСКА берёт его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 11:18

      В атаке Роналду - Ибрагимович. Мечта любого тренера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 октября 2017, 10:55

      Опять набивает цену.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 7 октября 2017, 10:47

      в Спортинг его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +360

      kuchipachi 7 октября 2017, 10:38

      Это все жёлтая пресса. Газеты на этом бабло просто делают, выдумывая всякую ерунду про звезд

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 7 октября 2017, 10:28

      "- Папа, что мне делать? Меня посадят.
      - А ты не воруй!"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 октября 2017, 09:59

      Старая песня Кристины

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 7 октября 2017, 09:43

      Обычно, такие планы не афишируют... Да и где ему так же вкусно будет, как не в Реале?...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 7 октября 2017, 09:41

      Нытик точно хочет контракт повкуснее, а то да - не клуб должен его защищать, а его адвокаты.

      4
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