Источник: Роналду хочет покинуть «Реал» по окончании сезона

Атакующий игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду не планирует оставаться в команде на следующий сезон. Португалец намерен перейти в другую команду будущим летом. Об этом сообщают связанные с окружением футболиста источники.

Одной из причин такого желания Роналду является пассивная позиция «сливочных» по отношению к обвинениям в адрес игрока в неуплате налогов. По мнению спортсмена, клуб должен выступать в защиту игрока, а не отмалчиваться.

Возможным вариантом продолжения карьеры называется английский «Манчестер Юнайтед», с которым определенные контакты у представителей Роналду были уже прошлым летом.