Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Краснодар» впервые за три года понес убытки

    Стали известны данные финансового отчета «Краснодара» по итогам 2016 года. Как сообщает «РБК-Юг», краснодарский клуб впервые с 2013 года понес убыток.

    Выручка команда за прошлый год составила 3,84 миллиарда рублей. Прибыль составила 49 миллионов, тогда как убыток оценивается в 98,7 миллиона.

    За 2016 год у «Краснодара» выросли коммерческие расходы и траты на управление клубом.

    Последний раз клуб работал в убыток в 2013 году.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2017 18:04
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1171

      Argon 8 октября 2017, 20:55

      я в этом сезоне ниразу на стадионе не был. И не пойду, пока алкоголика не сменят и Краснодар не заиграет в свой прежний красивый атакующий футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1171

      Argon 8 октября 2017, 20:54

      Какой тренер, такие и успехи, какие успехи, такие и доходы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 октября 2017, 21:08

      В Магните поднимут ценник на просрочку и прибыль будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 октября 2017, 12:30

      Уходят от налогов не иначе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 7 октября 2017, 10:03

      Зато на тренере сэкономили ))). С такой игрой и болельщики перестанут ходить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 октября 2017, 23:50

      еще бы каждый год сливать лч, зато шалимову дать поработать надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 6 октября 2017, 20:07

      Не хотят платить налоги? Заплатил - и спи скойно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      vovan77 6 октября 2017, 19:45

      Администраторы, вы вообще читаете текст перед тем как опубликовать его!? Я молчу уже про грамматическую ошибку в тексте... Но объясните мне как при положительной чистой прибыли можно нести убытки!? И ВОТ ЕЩЕ ЧТО. АДМИНИСТРАТОРЫ, Я ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД В ГРУППЕ ВК ОБРАТИЛСЯ К ВАМ, ЧТО БЫ ВЫ ИСПРАВИЛИ ОШИБКУ С ДОМАШНИМ СТАДИОНОМ АТЛЕТИКО МАДРИД. ВЫ МЕНЯ ПРОСТО ПРОИГНОРИРОВАЛИ! У ВАС АТЛЕТИКО ДО СИХ ПОР ИГРАЕТ НА ВИСЕНТЕ КАЛЬДЕРОН! ВАМ НЕ СТЫДНО САМИМ ЗА ТАКОЙ КОНТЕНТ? ПОЧТИ ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ УЖЕ И ТАК СИДЯТ НА СПОРТС.РУ. А С ТАКИМ ПОДХОДОМ К РАБОТЕ ОТ ВАС СКОРО И ПОСЛЕДНЯЯ АУДИТОРИЯ УЙДЕТ! ВЫ ДАЖЕ НА МОИ ПИСЬМА ОТВЕЧАТЬ НЕ ХОТИТЕ! ПРИХОДИТСЯ В КОММЕНТАРИЯХ С ВАМИ ОБЩАТЬСЯ. ПОЗОРИЩЕ, А НЕ САЙТ!!!


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 19:29

      Для Краснодара это не страшно, это же проект С.Галицкого, а он проигрывать не любит, тем более по такой теме. С другой стороны - кто видел, чтобы клуб играл при пустых трибунах, какой эксперт впирает инфу, что Шалимов х......й тренер. Подпишите Адвоката и ваши убытки вырастут в разы. Клуб совсем молодой и находится на правильном пути, идёт в рост. В КРАСНОДАРЕ ЕСТЬ МОЗГИ !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 23:50

      мозги без титулов это херня

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 6 октября 2017, 18:51

      А что значит в этой заметке "чистая прибыль" ? Какой лох это писал ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > dok66 6 октября 2017, 19:14

      Согласен. Как экономист, не понимаю!!
      Сам термин "прибыль(любая)" предполагает от всех доходов отнять расходы(обязательства) и получать прибыль!!!
      Выходит ни какой чистой прибыли по итогом года нет, есть убыток!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11