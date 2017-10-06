«Краснодар» впервые за три года понес убытки

Стали известны данные финансового отчета «Краснодара» по итогам 2016 года. Как сообщает «РБК-Юг», краснодарский клуб впервые с 2013 года понес убыток.

Выручка команда за прошлый год составила 3,84 миллиарда рублей. Прибыль составила 49 миллионов, тогда как убыток оценивается в 98,7 миллиона.

За 2016 год у «Краснодара» выросли коммерческие расходы и траты на управление клубом.

Последний раз клуб работал в убыток в 2013 году.