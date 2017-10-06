Катар может лишиться прав на проведение ЧМ-2022

Катар может остаться без чемпионата мира-2022. Страну могут лишить прав на проведение турнира из-за политического конфликта.

Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Мавритания уже отправили в ФИФА письмо с просьбой лишить Катар ЧМ-2022.

Страны обвиняют Катар в поддержке международного терроризма.