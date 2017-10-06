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    Катар может лишиться прав на проведение ЧМ-2022

    Катар может остаться без чемпионата мира-2022. Страну могут лишить прав на проведение турнира из-за политического конфликта.

    Саудовская Аравия, Йемен, ОАЭ, Египет, Бахрейн и Мавритания уже отправили в ФИФА письмо с просьбой лишить Катар ЧМ-2022.

    Страны обвиняют Катар в поддержке международного терроризма.

    Источник: BBC

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    06.10.2017 14:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: -13

      Popularov 6 октября 2017, 19:16

      Катар может лишиться права проведения чемпионата мира 2022 года, утверждает английская BBC.
      Это может произойти из-за политического конфликта Катара с соседними странами.
      Теперь вам понятно из-за чего катарский террористический СЫР-БОР затеяли американцы и англичане!
      Очень много вопросов и все к американцам!
      С какой целью американцы ЗАВАРИЛИ этот катарский террористический КРИЗИС?
      Чтобы в этой демократической МУТНОЙ воде ловить катарских ТЕРРОРИСТОВ?
      За этим "КАТАРСКИМ" террористическим кризисом ТОРЧАТ очень большие американские демократические террористические УШИ!
      Только слепой не видит, что этот КРИЗИС провернули американцы, руками своих ближневосточных ВАССАЛОВ!!!
      И вот вам теперь ДОЛЖНО стать ясно и понятно для ЧЕГО!
      А для того, чтобы, под американский ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ шумок, лишить Катар права проводить мировой чемпионат по футболу в 2022 году!!!
      А террористические акты в Катаре вам обеспечит ЦРУ США по полной ЗВЕРСКОЙ и УБИЙСТВЕННОЙ программе!
      Они уже заслали туда своих "умеренных" террористов, чтобы, по команде из США, продемонстрировать там свои ЗВЕРСКИЕ намерения против Катара!
      Как это они уже сейчас демонстрируют в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Иране, в странах Европы и в других регионах земного шара!

      0
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 6 октября 2017, 18:29

      Надеюсь представители ФИФА подотрут этими письмами свой зад. Кому не нравится, пусть не едут в Катар!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      Smekaev 6 октября 2017, 18:18

      Блять, надеюсь, ФИФА пошлет эти письма обратно с пометкой "адресат недоступен". Нельзя создавать прецедент, а то потом только англосаксы и их минетчики будут чемпионаты проводить.

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 октября 2017, 15:30

      Странно, что такое письмо англичане ещё не написали

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 октября 2017, 15:23

      Лишится , и лишится ! Нефть правит миром , найдется и другой нефтяной фонтан !

      1
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      Рейтинг: +381

      Portoz > dok66 6 октября 2017, 15:51

      Умы и технологии правят миром,а не грязная жижа

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > dok66 6 октября 2017, 17:08

      Так-то Катар первый в мире по экспорту газа, а не нефти

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 6 октября 2017, 15:17

      Спорт же вне политики... вот мы и прочувствовали на себе, теперь Катар, кто на очереди???

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      Рейтинг: +4469

      Snek > SunRomeS 6 октября 2017, 15:29

      а чего Россию ЧМа лишили?

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Snek 6 октября 2017, 15:35

      нет мутко не лишили нам

      1
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      Рейтинг: +4469

      Snek > карасевщина 6 октября 2017, 15:47

      а мудко тут причём?

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > Snek 6 октября 2017, 17:31

      Я в целом про спорт написал. ЧМ тут ни при чем.

      1
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 6 октября 2017, 15:15

      Как бы ЧМ перенесут в другую страну и не из-за этого ебанутого конфликта, а из-за температуры летом.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > SPARTAK__MOSCOW 6 октября 2017, 15:34

      Правильно, ни кто зимой перерыв в чемпионатах делать не будет. Ну а лето там всегда, а в эти месяцы просто пекло.

      3
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > SPARTAK__MOSCOW 6 октября 2017, 15:36

      в рфпл и так перерыв в это время хотя не факт что туда отберутся

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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > карасевщина 6 октября 2017, 15:57

      отберутся если в отборочной группе будут такие команды как - Динамо Москва, Анжи, Кубань как пример

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 6 октября 2017, 15:06

      Еще и англо - саксы подливают масло в огонь, не получилось с Россией перекинулись на Катар...

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      Рейтинг: +25028

      bset 6 октября 2017, 14:55

      Да странное решение дать ЧМ катару. Какой ЧМ зимой? Да и не настолько там футболом интересуются, чтобы главный футбольный турнир планеты проводить.

      4
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 14:44

      Шейхи пересрались!! Непреодолимые противоречия!!.. Как всё это знакомо...

      4
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > insider_retro 6 октября 2017, 15:02

      Не тот дядька с портянкой на голове к Вове приехал))

      2
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