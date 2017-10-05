Болельщики «Манчестер Юнайтед» назвали лучшего игрока команды в сентябре

На мой взгляд это Лукаку! Топит бельгиец не слабенько)
Болельщики «Манчестер Юнайтед» путем голосования определили лучшего игрока команды по итогам сентября. Поклонники манкунианцев на первое место поставили форварда Антони Марсьяля. За француза проголосовали 41% респондентов. Второе место нападающий занял Ромелу Лукаку (31%), замкнул тройку хавбек Маруан Феллаини (20%).
Марсьяль в текущем сезоне провел в чемпионате Англии шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.