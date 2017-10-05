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    Болельщики «Манчестер Юнайтед» назвали лучшего игрока команды в сентябре

    Болельщики «Манчестер Юнайтед» путем голосования определили лучшего игрока команды по итогам сентября. Поклонники манкунианцев на первое место поставили форварда Антони Марсьяля. За француза проголосовали 41% респондентов. Второе место нападающий занял Ромелу Лукаку (31%), замкнул тройку хавбек Маруан Феллаини (20%).

    Марсьяль в текущем сезоне провел в чемпионате Англии шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    05.10.2017 17:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1052

      mig28 5 октября 2017, 18:22

      На мой взгляд это Лукаку! Топит бельгиец не слабенько)

      0
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC > mig28 6 октября 2017, 11:01

      Когда открывал статью, не сомневался что Лукаку, а вот оно как!

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2017, 18:06

      Ждем кричалку про Martial 41 inch ***

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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > panmon 5 октября 2017, 22:39

      Думаю, что футбол играют не только ногами, но и головой... Его не видно почти, но он всегда там, где надо и делает своё дело. Об этом говорит его статистика-один из лучших расспасовщиков Английской Премьер лиги не попал в в тройку лидеров-это бред. Флаг в задницу того, кто составлял такой РЕЙТИНГ... Я думаю вы поняли-речь о МИКИ... Странно откуда это, все так любят всех чужих, чем своих родных. Как и Аршавина, такого классного игрока, мы сейчас начинаем вспоминать, когда он уже ... Вообщем-любите своих и тогда чужие вас полюбят. Нельзя лизать задницу иностранщины. Спасибо тем , кто понял...

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