Болельщики «Манчестер Юнайтед» назвали лучшего игрока команды в сентябре

Болельщики «Манчестер Юнайтед» путем голосования определили лучшего игрока команды по итогам сентября. Поклонники манкунианцев на первое место поставили форварда Антони Марсьяля. За француза проголосовали 41% респондентов. Второе место нападающий занял Ромелу Лукаку (31%), замкнул тройку хавбек Маруан Феллаини (20%).

Марсьяль в текущем сезоне провел в чемпионате Англии шесть матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.