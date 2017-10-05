Иньеста – о Каталонии: «Требуется диалог, пока мы все не причинили еще больше вреда»

Хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал политический кризис вокруг ситуации с желанием Каталонии получить независимость от Испании. Футболист призвал стороны к диалогу.

«Мы живем в сложном мире. Я знаю одно. Требуется диалог, пока мы все не причинили еще больше вреда. Ответственные лица должны сесть за стол переговоров. Мы заслуживаем мир», – написал футболит.

Ранее не исключалось, что «Барселона» при получении Каталонией независимости выйдет из числа участников чемпионата Испании.