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    Иньеста – о Каталонии: «Требуется диалог, пока мы все не причинили еще больше вреда»

    Хавбек «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал политический кризис вокруг ситуации с желанием Каталонии получить независимость от Испании. Футболист призвал стороны к диалогу.

    «Мы живем в сложном мире. Я знаю одно. Требуется диалог, пока мы все не причинили еще больше вреда. Ответственные лица должны сесть за стол переговоров. Мы заслуживаем мир», – написал футболит.

    Ранее не исключалось, что «Барселона» при получении Каталонией независимости выйдет из числа участников чемпионата Испании.

    Источник: Twitter

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    05.10.2017 17:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 5 октября 2017, 20:35

      Зато будет дерби сб.Каталонии - сб. Андорры.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 октября 2017, 20:10

      Беда у них в доме.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 5 октября 2017, 19:18

      Развод всегда болезненный процесс, о каком мире можно говорить?

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 октября 2017, 17:59

      Ох, Андрес... Я то как этого жду, ты б знал...
      Другое дело что после такого референдума обе стороны не хотят друг с другом иметь ничего общего.

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