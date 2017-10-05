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    Фернандиньо: «Ман Сити» мог бы купить Месси или Роналду, но стоит другая цель»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо отметил, что клуб не ставит целью приобретать звезд мирового футбола. Клуб надеется комплектоваться собственными воспитанниками.

    «Манчестер Сити» мог бы купить Месси или Роналду. Но надо обозначить приоритеты. Нам надо понимать, нам нужна сильная команда или отдельно взятый игрок.

    Изначально были потрачены большие деньги на звезд. Однако цель проекта – укреплять состав игроками своей академии», – заявил футболист.

    «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: Goal.com

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    05.10.2017 17:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 5 октября 2017, 18:00

      Купить бы мог, да не продадут))

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 октября 2017, 17:38

      Херню сморозил...в составе аж 4 англичанина, которых Сити купили.

      0
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      Рейтинг: +28

      Trahmaster 5 октября 2017, 17:35

      Ага, конечно. Уж очень много в этой команде.

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