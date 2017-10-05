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    Уткин: «Я думаю, стадион «Зенита» строили для тех, кто прилетает на вертолетах»

    Известный спортивный комментатор Василий Уткин подверг критике инфраструктуру вокруг стадиона «Зенита». Как было отмечено, внутри сама арена отвечает самым высоким требованиям.

    «Стадион великолепен если говорить то, что внутри происходит. Акустика замечательная, обзор великолепный. Но что все вокруг происходит – это пустыня. Я думаю, стадион строили для тех, кто прилетает на вертолетах. С посещаемостью неплохо, но как-то не очень придумано для людей», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    05.10.2017 13:09
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 октября 2017, 17:49

      Он думал... Как можно это делать утиной думалкой?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 октября 2017, 17:42

      Вася....пиши по делу. Тут и без тебя хватает придурков, которые всякую хрень несут...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 октября 2017, 17:04

      Есть комментаторы: Уткин, Орлов и Гусев, а вот Бакланова не хватает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 5 октября 2017, 17:03

      Да уж,эх Вася,Вася.Совсем плох стал,с головой очень не дружишь.
      Где ж его надо было строить?
      Может надо было его отгрохать на Невском?
      Снести,например,Казанский или Гостинку.
      Одно слово - дурак ты,Вася...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      M.B. 5 октября 2017, 16:46

      Дурак ты!
      Классный стадион.
      Мне очень понравился,
      и без вертолета.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 5 октября 2017, 16:07

      и бакланы и утки с гусями это все те кто клюют крышу стадиона

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Reboot_007 5 октября 2017, 15:48

      ебанутый

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Sasha1086 5 октября 2017, 15:23

      Утконос еп.чий

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7736

      mihail200606 5 октября 2017, 15:23

      А бакланы подумали, что для них...

      2
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 5 октября 2017, 15:08

      Уткину и вертолет не нужен - прилетает просто так.

      -1
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