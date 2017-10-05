Уткин: «Я думаю, стадион «Зенита» строили для тех, кто прилетает на вертолетах»

Известный спортивный комментатор Василий Уткин подверг критике инфраструктуру вокруг стадиона «Зенита». Как было отмечено, внутри сама арена отвечает самым высоким требованиям.

«Стадион великолепен если говорить то, что внутри происходит. Акустика замечательная, обзор великолепный. Но что все вокруг происходит – это пустыня. Я думаю, стадион строили для тех, кто прилетает на вертолетах. С посещаемостью неплохо, но как-то не очень придумано для людей», – заявил Уткин.