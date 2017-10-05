Рибери пообещал справиться с травмой

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери пообещал справиться со своей очередной травмой, полученной на днях в матче Бундеслиги с «Гертой».

«Конечно, это тяжелый удар для меня. Но мои близние знают, что за свою жизнь я преодолел много сложных ситуаций. Я всегда считал себя бойцом. Уверен, что справлюсь и с этим вызовом», – приводит слова француза TZ.

Напомним, что у Рибери был диагностирован разрыв внешней связки левого колена. Восстановление займет около 2-3 месяцев.