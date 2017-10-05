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    Рибери пообещал справиться с травмой

    Полузащитник «Баварии» Франк Рибери пообещал справиться со своей очередной травмой, полученной на днях в матче Бундеслиги с «Гертой».

    «Конечно, это тяжелый удар для меня. Но мои близние знают, что за свою жизнь я преодолел много сложных ситуаций. Я всегда считал себя бойцом. Уверен, что справлюсь и с этим вызовом», – приводит слова француза TZ.

    Напомним, что у Рибери был диагностирован разрыв внешней связки левого колена. Восстановление займет около 2-3 месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2017 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 5 октября 2017, 11:30

      Франк! Мы тебя тоже всегда считали бойцом. ТЫ НЕ СЛОМАЕШЬСЯ! Возвращайся!

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