Аргентина, Уругвай и Парагвай официально заявили о желании совместно провести ЧМ-2030

Стали известны первые претенденты на проведение чемпионата мира-2030. Официальную заявку оформили Аргентина, Уругвай и Парагвай, которые хотят организовать соревнование совместно.

Ожидается, желание провести ЧМ-2030 в скором времени изъявит кто-то из европейских стран.

Добавим, что на организацию ЧМ-2026 также претендует тройная заявка – ее выдвинули США, Канада и Мексика.