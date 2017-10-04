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    Аргентина, Уругвай и Парагвай официально заявили о желании совместно провести ЧМ-2030

    Стали известны первые претенденты на проведение чемпионата мира-2030. Официальную заявку оформили Аргентина, Уругвай и Парагвай, которые хотят организовать соревнование совместно.

    Ожидается, желание провести ЧМ-2030 в скором времени изъявит кто-то из европейских стран.

    Добавим, что на организацию ЧМ-2026 также претендует тройная заявка – ее выдвинули США, Канада и Мексика.

    Источник: Associated Press

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    04.10.2017 21:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 4 октября 2017, 22:01

      На 100 летний юбилей первого ЧМ1930 надо что бы Уругваю дали этот Чемпионат.
      Мало того от южной Америки будет рекордное кол-во участников: 3 хозяина Аргентина, Парагвай, Уругвай + 4 сборных напрямую + 1 сборная в стыках!
      Круть.

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      Рейтинг: +8918

      vladik12 > DeutschlandUberAlles 5 октября 2017, 01:36

      Вряд ли при одобрении этой заявки через отбор от Южной Америки возьмут четыре сборные. Максимум три, наверное.

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