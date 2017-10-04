Аргентина, Уругвай и Парагвай официально заявили о желании совместно провести ЧМ-2030

На 100 летний юбилей первого ЧМ1930 надо что бы Уругваю дали этот Чемпионат.
Мало того от южной Америки будет рекордное кол-во участников: 3 хозяина Аргентина, Парагвай, Уругвай + 4 сборных напрямую + 1 сборная в стыках!
Круть.
Стали известны первые претенденты на проведение чемпионата мира-2030. Официальную заявку оформили Аргентина, Уругвай и Парагвай, которые хотят организовать соревнование совместно.
Ожидается, желание провести ЧМ-2030 в скором времени изъявит кто-то из европейских стран.
Добавим, что на организацию ЧМ-2026 также претендует тройная заявка – ее выдвинули США, Канада и Мексика.