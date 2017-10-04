УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за проявления расизма в матче Юношеской лиги

УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» после матча 2-го тура группового этапа Юношеской лиги между московским клубом и «Ливерпулем» (1:2).

Причиной этого стали расистские оскорбления в адрес нападающего английского клуба, который дважды был подвержен выходкам со стороны болельщиков хозяев.

Дело будет рассмотрено 19 октября. Санкции коснутся только юношескую команду «Спартака».