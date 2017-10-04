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    УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за проявления расизма в матче Юношеской лиги

    УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» после матча 2-го тура группового этапа Юношеской лиги между московским клубом и «Ливерпулем» (1:2).

    Причиной этого стали расистские оскорбления в адрес нападающего английского клуба, который дважды был подвержен выходкам со стороны болельщиков хозяев.

    Дело будет рассмотрено 19 октября. Санкции коснутся только юношескую команду «Спартака».

    Источник: УЕФА

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    04.10.2017 14:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +520

      Boozman 4 октября 2017, 16:35

      Понятное дело, что зачастую, когда говорят про расизм, его там и в помине нет, и делают это просто специально. И, если уж толковать понятие расизм так, как УЕФА, тогда почему не накажут, к примеру, Бенфику? Когда ЦСКА с ними играл и Витиньо пенальти бил, там был свист и гул, а это явно было сделано с расистской подоплёкой, ибо Витиньо темнокожий. Так теперь любой гул и свист на стадионе хозяев против игроков соперника можно расценивать как расизм

      2
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 4 октября 2017, 16:29

      Не было никакого расизма,мы с мужем были на матче,все было нормально

      4
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > Chizhova 4 октября 2017, 16:45

      Не было,все спокойно прошло!!

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 4 октября 2017, 15:50

      у каждого клуба есть свои болельщики- неадекваты

      1
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      Рейтинг: +6978

      mamba9090909 4 октября 2017, 15:29

      Ну конечно, в Спартаке ведь одни блондины играют.

      1
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      Рейтинг: +2054

      almanev 4 октября 2017, 15:04

      Джентльмены, а бывает расизм в отношении белых?) Если меня кто-нибудь обезьяной назовет, мне куда жаловаться?

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 4 октября 2017, 14:53

      В очередной раз прилюдно отшлёпают клуб... Не приятно, но ладно...
      Но такие и подобные действия недалёких балбесов на матчах наших клубов очень затрагивают лицо и международную деятельность клуба... Мягкие толерантные меры, однозначно, не выправляют ситуацию... А на законные, но жёсткие меры у крупных и мелких руководителей не хватает воли и решительности... Пока тупичок...

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 октября 2017, 14:46

      Все упражняются в идиотизмах! И эти болельщики, и УЕФА. Делать им всем больше нечего. Живут в раю, проблем никаких нет.

      1
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      Рейтинг: +14

      BerezhnoyDA2017 4 октября 2017, 14:27

      UEFA-MAFIA!

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