УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за проявления расизма в матче Юношеской лиги

Понятное дело, что зачастую, когда говорят про расизм, его там и в помине нет, и делают это просто специально. И, если уж толковать понятие расизм так, как УЕФА, тогда почему не накажут, к примеру, Бенфику? Когда ЦСКА с ними играл и Витиньо пенальти бил, там был свист и гул, а это явно было сделано с расистской подоплёкой, ибо Витиньо темнокожий. Так теперь любой гул и свист на стадионе хозяев против игроков соперника можно расценивать как расизм
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» после матча 2-го тура группового этапа Юношеской лиги между московским клубом и «Ливерпулем» (1:2).
Причиной этого стали расистские оскорбления в адрес нападающего английского клуба, который дважды был подвержен выходкам со стороны болельщиков хозяев.
Дело будет рассмотрено 19 октября. Санкции коснутся только юношескую команду «Спартака».