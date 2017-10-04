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  • Путин: «На ЧМ-2018 необходимо максимальное количество дешевых билетов»

Путин: «На ЧМ-2018 необходимо максимальное количество дешевых билетов»

4 октября 2017, 00:50
17

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость добиться максимального количества недорогих билетов на чемпионат мира 2018 года.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

«Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным.

Этот вопрос нужно решать в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка конфедераций», – отметил Путин.

Источник: Р-Спорт
Россия Путин Владимир
Комментарии (17)
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myelementisearth
1507068703
Ну старт подачи заявок уже начался и на оф сайте фифа есть ценники, будут ли все это менять?
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stream15
1507069546
Где же они?
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SPARTAK__MOSCOW
1507070364
1250 самый дешевый будет. В принципе неплохо. Самое главное не билеты, а комильфотное передвижение между городами, дешевые цены на жилье, но увы президента интересуют только билеты.
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Александр ЗА
1507089700
Да
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dvb
1507093434
насколько дешёвых? Я хотел в июле слетать на любую игру кубка конфедераций. И получалось так что успевал только на игру за 3 место, тогда ещё команды не были определены. так вот самый дешёвый билет стоил 6 тысяч рублей, а мне помимо них ещё нужно было билеты на самолёт купить из Красноярска и обратно. да и ночевать где-то надо было....
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GoLenaStop
1507094598
Опять волна спекуляции и стяжательства захлестнула страну...Хи!
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alex1951
1507094876
Путя вторгается на чужую территорию... ФИФА и слуга двух господ Мудько ,нервно курят в сторонке))))
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alex1951
1507096723
Дешевые билеты это очень хорошо. Но эта сфера ФИФА. а оно ,как известно ,государство в государстве,если сие кому то непонятно. Все болелы в равных условиях ,кто не успел,тот опоздал... Мы ,болелы,здесь ничего не решаем.
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Diman88888
1507100359
Обалдеть..я до сих пор не верю что в числе городов нету Краснодара,такой стадион шикарный,тренировочные поля,да в целом вся инфраструктура шикарная,есть 2 клуба у города,футбол здесь вещь популярная и они отдают футбол...Калининграду,Волгограду,Саранску,ни в обиду этим городам,ну уж кто кто а Краснодар точно заслужил быть в их числе,а самое смешное это знаете что???Приезжает в Краснодар Инфантино и его ведет Путин,Мутко показывают инфраструктуру Краснодара,поля,стадион,парк, а бедолага Галицкий рядышком идет и слушает как они хваляться.Че же вы его в Волгоград не повезли,нахера вообще везти в город где не будет футбола,и где правительство ни копейки ни вложило?????
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айор балдёжник
1507101946
дешевые билеты? Сомневаюсь
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