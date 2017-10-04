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    Путин: «На ЧМ-2018 необходимо максимальное количество дешевых билетов»

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость добиться максимального количества недорогих билетов на чемпионат мира 2018 года.

    Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

    «Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным.

    Этот вопрос нужно решать в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка конфедераций», – отметил Путин.

    Источник: Р-Спорт

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    04.10.2017 00:50
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 4 октября 2017, 10:25

      дешевые билеты? Сомневаюсь

      0
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 4 октября 2017, 09:59

      Обалдеть..я до сих пор не верю что в числе городов нету Краснодара,такой стадион шикарный,тренировочные поля,да в целом вся инфраструктура шикарная,есть 2 клуба у города,футбол здесь вещь популярная и они отдают футбол...Калининграду,Волгограду,Саранску,ни в обиду этим городам,ну уж кто кто а Краснодар точно заслужил быть в их числе,а самое смешное это знаете что???Приезжает в Краснодар Инфантино и его ведет Путин,Мутко показывают инфраструктуру Краснодара,поля,стадион,парк, а бедолага Галицкий рядышком идет и слушает как они хваляться.Че же вы его в Волгоград не повезли,нахера вообще везти в город где не будет футбола,и где правительство ни копейки ни вложило?????

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 > Diman88888 4 октября 2017, 16:55

      Без обиды...
      Понимаю так....
      На один край ,жирновато будет,
      охватить надо всю страну,но это мое мнение..

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      Рейтинг: +59

      Diman88888 > alex1951 4 октября 2017, 23:51

      Да если бы они еще думали о стране,просто выгоднее города выбирать такие,где надо много строить,чтобы там были огромнейшие деньги из бюджета,чтобы траты были оправданы конечным результатом,ну и само собой своровано было немерено,Сочи выбрали и Фишт все переделывают за деньги из бюджета,а в Краснодаре готовый стадион,один из лучших в мире

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 4 октября 2017, 08:58

      Дешевые билеты это очень хорошо.
      Но эта сфера ФИФА.
      а оно ,как известно ,государство в государстве,если сие кому то непонятно.
      Все болелы в равных условиях ,кто не успел,тот опоздал...
      Мы ,болелы,здесь ничего не решаем.

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 4 октября 2017, 08:27

      Путя вторгается на чужую территорию...
      ФИФА и слуга двух господ Мудько ,нервно курят в сторонке))))

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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 4 октября 2017, 08:23

      Опять волна спекуляции и стяжательства захлестнула страну...Хи!

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      Рейтинг: +150

      dvb 4 октября 2017, 08:03

      насколько дешёвых?
      Я хотел в июле слетать на любую игру кубка конфедераций. И получалось так что успевал только на игру за 3 место, тогда ещё команды не были определены.
      так вот самый дешёвый билет стоил 6 тысяч рублей, а мне помимо них ещё нужно было билеты на самолёт купить из Красноярска и обратно. да и ночевать где-то надо было....

      2
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      Рейтинг: +128

      kamyartem > dvb 4 октября 2017, 09:41

      за неделю до игр за 3-е место билеты были за 900 с мелочью рексов, сам был на финале в Питере. При этом на 1-м этапе подачи заявок их просто не было, а тут спонтанно получилось и оказалось что перед самыми играми все есть

      0
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      Рейтинг: +150

      dvb > kamyartem 19 октября 2017, 13:37

      что такое рексы? Баксов?:):)

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 октября 2017, 07:01

      Да

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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 4 октября 2017, 01:39

      1250 самый дешевый будет. В принципе неплохо. Самое главное не билеты, а комильфотное передвижение между городами, дешевые цены на жилье, но увы президента интересуют только билеты.

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      Рейтинг: +150

      dvb > SPARTAK__MOSCOW 4 октября 2017, 08:04

      откуда вы можете знать эту цифру?

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > dvb 4 октября 2017, 08:22

      Так с 14 сентября же стартовал первый этап продаж билетов, путем случайной жеребьевки. Там уже аншлаг пипец....
      Самый дешевый билет 1280 - это только для россиян

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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > dvb 4 октября 2017, 14:05

      Эта цифра уже известна давно. Еще во время Кубка Конфедераций можно было купить целый пакет билетов, за какую-то комическую сумму. Да, с помощью слепой жеребьевки.

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      Рейтинг: -45

      stream15 4 октября 2017, 01:25

      Где же они?

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 4 октября 2017, 01:11

      Ну старт подачи заявок уже начался и на оф сайте фифа есть ценники, будут ли все это менять?

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