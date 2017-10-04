Путин: «На ЧМ-2018 необходимо максимальное количество дешевых билетов»

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость добиться максимального количества недорогих билетов на чемпионат мира 2018 года.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

«Нужно еще раз посмотреть на такой аспект, как доступность билетов, постараться сделать все, чтобы количество недорогих билетов было максимально возможным.

Этот вопрос нужно решать в тесном сотрудничестве с ФИФА и опираясь на опыт Кубка конфедераций», – отметил Путин.