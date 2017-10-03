Агент Жамалетдинова: «Тимуру и другим молодым армейцам повезло, что у Гинера нет денег на трансферы»

Агент нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова Александр Маньяков прокомментировал становление своего клиента как игрока обоймы красно-синих. По словам представителя, определенную роль в этом сыграло финансовое положение клуба.

— Увидят ли болельщики ЦСКА уже в этом сезоне регулярное одновременное появление на поле Федора Чалова и Жамалетдинова, наводивших ужас на соперников армейской молодежки?

— К этому все и идет. Обойма у ЦСКА не очень большая, в нападении особого выбора у Виктора Михайловича Гончаренко нет. Чалов, Жамалетдинов и Витиньо — те боевые единицы, которые по ходу сезона будут использоваться. Что касается Аарона Оланаре, то про футболистов, либо хорошо, либо никак. Поэтому я промолчу.

— Согласны, что молодым армейцам в какой-то степени повезло: у Евгения Гинера нет денег на трансферы, поэтому собственные дублеры получают столь важное для развития игровое время даже в матчах Лиги чемпионов.

— Полностью согласен. Но везет тому, кто возит. Ребята работали под руководством сильного специалиста, глубокоуважаемого мною Александра Сергеевича Гришина, добились результатов. Тот же Тимур становился лучшим бомбардиром молодежного первенства.