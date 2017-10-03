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    Агент Жамалетдинова: «Тимуру и другим молодым армейцам повезло, что у Гинера нет денег на трансферы»

    Агент нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова Александр Маньяков прокомментировал становление своего клиента как игрока обоймы красно-синих. По словам представителя, определенную роль в этом сыграло финансовое положение клуба.

    — Увидят ли болельщики ЦСКА уже в этом сезоне регулярное одновременное появление на поле Федора Чалова и Жамалетдинова, наводивших ужас на соперников армейской молодежки?

    — К этому все и идет. Обойма у ЦСКА не очень большая, в нападении особого выбора у Виктора Михайловича Гончаренко нет. Чалов, Жамалетдинов и Витиньо — те боевые единицы, которые по ходу сезона будут использоваться. Что касается Аарона Оланаре, то про футболистов, либо хорошо, либо никак. Поэтому я промолчу.

    — Согласны, что молодым армейцам в какой-то степени повезло: у Евгения Гинера нет денег на трансферы, поэтому собственные дублеры получают столь важное для развития игровое время даже в матчах Лиги чемпионов.

    — Полностью согласен. Но везет тому, кто возит. Ребята работали под руководством сильного специалиста, глубокоуважаемого мною Александра Сергеевича Гришина, добились результатов. Тот же Тимур становился лучшим бомбардиром молодежного первенства.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    03.10.2017 20:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 октября 2017, 11:08

      Молодёжи повезло, Удачи им. А вот болельщикам и результатам повезло поменьше

      2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 4 октября 2017, 08:27

      Надо было лет 5 назад еще понемногу переориентироваться на молодежь, особенно в защите, ну что поделать.

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 4 октября 2017, 08:21

      Пришло время молодых футболистов, удачи им в ЦСКА!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 октября 2017, 22:43

      Импортозамещение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 октября 2017, 22:32

      Удачи ребятам! Будут работать над собой и слушать Гончаренко, и всё у них получится!

      3
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