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    Манчини выразил соболезнования пострадавшим в Лас Вегасе

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате стрельбы на концерте кантримузыки в Лас-Вегасе. На данный момент известно, что жертвами трагических событий стали более 50 человек, 527 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

    «Выражаю сочувствие семьям пострадавших. Молюсь за тебя, Лас Вегас», – написал Манчини в твиттере.

    Источник: Twitter

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    03.10.2017 11:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 октября 2017, 12:27

      я думал проиграл там все газовые бабки

      -3
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      ...
      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 > карасевщина 3 октября 2017, 12:52

      Ты совсем му....? Мозг то вообще есть?

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