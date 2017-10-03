Манчини выразил соболезнования пострадавшим в Лас Вегасе

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в результате стрельбы на концерте кантримузыки в Лас-Вегасе. На данный момент известно, что жертвами трагических событий стали более 50 человек, 527 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

«Выражаю сочувствие семьям пострадавших. Молюсь за тебя, Лас Вегас», – написал Манчини в твиттере.