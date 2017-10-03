Геркус: «Локомотив» не рассматривал вариант ухода Фернандеша»

Не вздумайте его просрать! Это будет полностью на твоей совести! Пока что всё идет хорошо, не забываем еще про Ари и Чорлуку
Президент «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что клуб не планировал расставаться с полузащитником Мануэлем Фернандешем в летнее трансферное окно.
Напомним, что в последних двух матчах за железнодорожников 31-летний хавбек забил четыре гола.
– Правда ли, что в августе клуб получил серьезное предложение из Турции по Фернандешу, но не продал его?
– Нет, это не так. И мы не рассматривали вариант его ухода в любом случае.