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    Геркус: «Локомотив» не рассматривал вариант ухода Фернандеша»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что клуб не планировал расставаться с полузащитником Мануэлем Фернандешем в летнее трансферное окно.

    Напомним, что в последних двух матчах за железнодорожников 31-летний хавбек забил четыре гола.

    – Правда ли, что в августе клуб получил серьезное предложение из Турции по Фернандешу, но не продал его?

    – Нет, это не так. И мы не рассматривали вариант его ухода в любом случае.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2017 01:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 3 октября 2017, 18:53

      Не вздумайте его просрать! Это будет полностью на твоей совести! Пока что всё идет хорошо, не забываем еще про Ари и Чорлуку

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