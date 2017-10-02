Орлов: «В ЦСКА есть задержки по зарплатам»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА. По его словам, в клубе есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные.

«Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая.

Гинеру, который построил новый стадион, наверное, тяжеловато это тянуть. У него был бизнес на Украине, но он, судя по всему, рухнул. То, что ЦСКА славится семейными отношениями, — это да. Но футбол — это индустрия. Раньше они продавали футболистов, а сейчас Дзагоева не купят: покупателей нет», — сказал Орлов.