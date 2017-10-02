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Орлов: «В ЦСКА есть задержки по зарплатам»

2 октября 2017, 23:00
51

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА. По его словам, в клубе есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные.

«Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая.

Гинеру, который построил новый стадион, наверное, тяжеловато это тянуть. У него был бизнес на Украине, но он, судя по всему, рухнул. То, что ЦСКА славится семейными отношениями, — это да. Но футбол — это индустрия. Раньше они продавали футболистов, а сейчас Дзагоева не купят: покупателей нет», — сказал Орлов.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Орлов Геннадий
Комментарии (51)
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CSKA_Michael
1506975418
Уж не совался бы не в свое дело, эксперт
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Tony_93
1506975446
Опять старый маразматик всякую ересь несет, он то от куда знает, Кокорин с Дзюбой сказали что ли, достал уже всех. Причина другая - тренер мешок либо со зрением беда, схема с 3 дефами не работает + на скамейке всякий ненужный сброд и молодняк
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zico2205
1506975617
Вообще то это подло, хоть я и не болельщик ЦСКА....Копаться в чужом нижнем белье...Впрочем как и вся политика Зенита...Что же вы питерские такими чмошными становитесь???????????????
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лёвчик
1506976083
Гена ты больной на всю голову Вякай только про своих бомжей сплетни интересны только бабушкам у подъезда.А вообще-то подлостью это называется
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mialkov
1506977196
«Мне говорят, что финансовое положение...» Либо называй источник, либо молчи в тряпочку! Не хер сплетни в футболе распускать!
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Александ1982
1506977251
зато нет проблем в питерском газмясе, всем народом платим за игроков !!
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СашкаГуров
1506978713
Орлов бухгалтер ЦСКА???
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De_Frenki
1506979442
ВОТ ты не хрена знаешь...сплетни и утки уже стал пускать...хуже бабы
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Benifacto
1506979885
АДМИНЫ НЕ ПИШИТЕ ПРО ОРЛОВА ЕГО ВСЕ НЕНАВИДЯТ!!! И ВАС ЗА ЭТО ТОЖЕ !!!!
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Павелий
1506981527
Плохо, конечно. Но, Гена, мля, ты-то откуда знаешь? Ты же вроде у зенитовцев в спальнях свечку держишь, а не у Дзагоева с Гинером.
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