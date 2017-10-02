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    Орлов: «В ЦСКА есть задержки по зарплатам»

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА. По его словам, в клубе есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные.

    «Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая.

    Гинеру, который построил новый стадион, наверное, тяжеловато это тянуть. У него был бизнес на Украине, но он, судя по всему, рухнул. То, что ЦСКА славится семейными отношениями, — это да. Но футбол — это индустрия. Раньше они продавали футболистов, а сейчас Дзагоева не купят: покупателей нет», — сказал Орлов.

    Источник: Радио «Зенит»

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    02.10.2017 23:00
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +627

      Xiko 3 октября 2017, 14:48

      Лишь бы что-нибудь ляпнуть, все про всех знает. Прям ассоциируется с бабками возле подъезда.

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 октября 2017, 12:20

      Гинер.. продай клуб, не мучай жопу и болел коней

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 3 октября 2017, 11:42

      может и есть проблемы, но сор из избушки никто не выносит, может и не всё потеряно... хочется верить...

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 3 октября 2017, 10:38

      А чего Зеню не сливает с их бакланами, если бы было все п#з#lдец то все узнали об этом и клуб бы не шел на 4-м месте уж точно, а где нибудь как Динамо, а так лишь бы накалить ситуацию, лучше бы заткнулся!

      4
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 3 октября 2017, 10:04

      Ничего удивительного-клуб частный,деньги платит хозяин,который вовремя платить работникам,которые выполняют свою работу с браком (за недавние 1-4 и последние 0-0) не намерен,тем более премиальные! Теперь все работники должны всерьез задуматься!

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      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 3 октября 2017, 10:03

      Старому сплетнику, везде надо засунуть свой нос.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 октября 2017, 10:01

      от комбинашек - Бухгалтер милый мой бухгалтер вот он какой такой смешной и такой больной

      1
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      Рейтинг: +4914

      neveldomha 3 октября 2017, 09:21

      Читайте финансовую отчетность ЦСКА за 2016 г. от акционера ЗАО «ПФК ЦСКА» Bluecastle Enterprises Limited. Доходы упали на 10 млн. долларов. При этом расходы увеличились на 8 млн. Улучшить финансовое положение за счет продажи игроков не удалось. Общая кредиторка увеличилась с 312 до 328 млн долларов. Именно по этой причине в этом году никого не приобрели. Учитывая еще то обстоятельство, что только одних процентов по кредитам было уплачено 14 млн. долларов, при том что в 2017 эта сумма увеличится, то если клуб провалит выступление в ЛЧ, дело будет вообще швах.

      Так что Орлов в принципе прав, и ничего здесь такого нового не открыл. Финансовое положение клуба очень тяжелое.

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 октября 2017, 08:55

      Орлов все про всех знает)))

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 октября 2017, 08:32

      Все Генаха,пора тебе на скамеечку у подьезда,к бабушкам в компанию.

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